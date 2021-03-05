В Печорах на десятилетнего школьника напала собака

14:50, 05 марта 2021, ПАИ

Большая собака напала на десятилетнего школьника в Печорах, сообщает газета «Печорская правда» со ссылкой на маму ребёнка.

По словам женщины, инцидент произошёл 4 марта около 16:30 на остановке «Школа № 1». На мальчика набросился крупный рыжий пёс, похожий на овчарку. Собака наскакивала на плечи, хватала зубами за руки и пыталась прокусить ногу. «‎Затем собака помчалась за другим мальчиком. Кидалась на него!» – рассказала женщина и добавила, что её ребёнок не пострадал, но при нападении собака погрызла школьный рюкзак.

«Это уже не первый случай в нашем городе. И мои дети подвергались нападениям собак не единожды. Прошу, примите меры, помогите воздействовать на соответствующие организации, занимающиеся отловом и ликвидацией бездомных собак», – обратилась печерянка.

В «Печорской правде» отметили, что жалобы о нападении собак на людей в последнее время регулярно поступают к ним в редакцию.