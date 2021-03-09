Директор «Псковжилстроя» рассказал о гарантийных обязательствах застройщика

17:16, 09 марта 2021, ПАИ

О гарантийных обязательствах застройщика рассказал и. о. генерального директора компании «Псковжилстрой» Владислав Абрамов в интервью Псковскому агентству информации.

«Мы несём свою ответственность в рамках гарантийных обязательств, они рассчитаны на пять лет на сам дом, – рассказал Владислав Абрамов. – На некоторое оборудование два года».

Также он рассказал, что обязанности есть и у управляющих компаний, которые должны честно выполнять свою работу, и отметил, что жильцы после покупки квартиры платят деньги управляющей компании, чтобы их обслуживали честно.

«Я считаю, что они [управляющие компании] должны честно и открыто отрабатывать деньги, которые им платят», – подчеркнул Абрамов.