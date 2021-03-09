0
18:40
«Псковжилстрой» стал лидером по объему ввода жилья в 2020 году
18:15
Псковские полицейские получили награды премии «Народное признание - 2020»
18:10
Евгений Водолазкин: Валентин Курбатов был человек блестящего ума и огромных знаний
17:25
Владимир Толстой: Валентин Курбатов умел любить всех
16:50
Деятели культуры, писатели, друзья Валентина Курбатова приехали в Псков проститься с ним
16:40
В мире людей и собак: известный кинолог дала псковичам советы по воспитанию животных
16:30
Опубликовано расписание масленичных гуляний в Печорах
Еще новости
Общество

Куда обращаться псковичам, если дует из окон

Куда обращаться и жаловаться псковичам, если в новой квартире дует из окон, рассказал и. о. генерального директора компании «Псковжилстрой» Владислав Абрамов в интервью Псковскому агентству информации.

«Правильно будет обратиться к управляющей компании. Нам тоже пишут жильцы, но это неправильная практика. Мы отвечаем, реагируем, но там должна работать управляющая компания», – отметил Владислав Абрамов.

Он подчеркнул, в управляющей компании должны убедиться, что случай гарантийный. «Тогда управляющая компания направляет к нам, чтобы мы это устранили», – пояснил Владислав Абрамов.

В случае если жилец обнаружил строительный брак после подписания акта приёма-передачи собственности, следует воспользоваться карточками приёма квартир для жильцов, которые разработал «Псковжилстрой». «Там всё по пунктам расписано», – подчеркнул Владислав Абрамов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Следует ли убирать за своими питомцами во время прогулки?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Новостройки «Псковжилстрой»
Гнать их надо метлой – Владислав Абрамов об управляющих компаниях Псковской области Куда обращаться псковичам, если дует из окон Директор «Псковжилстроя» рассказал о гарантийных обязательствах застройщика Семейное гнёздышко: как известный псковский спортсмен купил квартиру мечты Нюансы покупки недвижимости в Пскове – в интервью с Владиславом Абрамовым Квартиры от «Псковжилстроя» можно купить только у самого застройщика Жильё на первичном рынке в Пскове лучше покупать у застройщика – эксперт У кого в Пскове лучше новые квартиры покупать — ПАИ-live с директором компании «Псковжилстрой» Владиславом Абрамовым Ключевые тренды в дизайне квартир от Псковжилстроя Утром квартира, вечером деньги: что изменится на рынке недвижимости Псковской области с введением эскроу-счетов
Посмотреть все материалы сюжета >>>

«Псковжилстрой» стал лидером по объему ввода жилья в 2020 году
09 марта 2021
«Псковжилстрой» стал лидером по объему ввода жилья в 2020 году
Псковские полицейские получили награды премии «Народное признание - 2020»
09 марта 2021
Псковские полицейские получили награды премии «Народное признание - 2020»
Евгений Водолазкин: Валентин Курбатов был человек блестящего ума и огромных знаний
09 марта 2021
Евгений Водолазкин: Валентин Курбатов был человек блестящего ума и огромных знаний
Владимир Толстой: Валентин Курбатов умел любить всех
09 марта 2021
Владимир Толстой: Валентин Курбатов умел любить всех
Деятели культуры, писатели, друзья Валентина Курбатова приехали в Псков проститься с ним
09 марта 2021
Деятели культуры, писатели, друзья Валентина Курбатова приехали в Псков проститься с ним
Опубликовано расписание масленичных гуляний в Печорах
09 марта 2021
Опубликовано расписание масленичных гуляний в Печорах
Сильный снегопад ожидается в Псковской области ночью 10 марта
09 марта 2021
Сильный снегопад ожидается в Псковской области ночью 10 марта
Фильм памяти Валентина Курбатова покажут на канале «Культура» 9 марта
09 марта 2021
Фильм памяти Валентина Курбатова покажут на канале «Культура» 9 марта

Идет загрузка...