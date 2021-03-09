Куда обращаться псковичам, если дует из окон

17:40, 09 марта 2021, ПАИ

Куда обращаться и жаловаться псковичам, если в новой квартире дует из окон, рассказал и. о. генерального директора компании «Псковжилстрой» Владислав Абрамов в интервью Псковскому агентству информации.

«Правильно будет обратиться к управляющей компании. Нам тоже пишут жильцы, но это неправильная практика. Мы отвечаем, реагируем, но там должна работать управляющая компания», – отметил Владислав Абрамов.

Он подчеркнул, в управляющей компании должны убедиться, что случай гарантийный. «Тогда управляющая компания направляет к нам, чтобы мы это устранили», – пояснил Владислав Абрамов.

В случае если жилец обнаружил строительный брак после подписания акта приёма-передачи собственности, следует воспользоваться карточками приёма квартир для жильцов, которые разработал «Псковжилстрой». «Там всё по пунктам расписано», – подчеркнул Владислав Абрамов.