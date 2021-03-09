Владислав Абрамов: Проблема неотрегулированных окон и ручек в новостройках наблюдается по всей России

17:25, 09 марта 2021, ПАИ

Проблема неотрегулированных окон и ручек в новостройках наблюдается по всей России. Об этом заявил и. о. генерального директора компании «Псковжилстрой» Владислав Абрамов в интервью Псковскому агентству информации.

По его словам, подрядная организация, подчиняющаяся «Псковжилстрою», по заявкам выезжает на подобные регулировки, они занимаются этим в течение двух лет с момента сдачи дома.

«Штукатурка сделана, вытяжка работает. Да, могут прийти и сказать, что воздух не вытягивается, но опять же – это к управляющей компании. Нужно выявить, в чём причина поломки. В управляющей компании должны быть для этого квалифицированные сотрудники», – заключил Абрамов.