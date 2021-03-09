Гнать их надо метлой – Владислав Абрамов об управляющих компаниях Псковской области

18:11, 09 марта 2021, ПАИ

И. о. генерального директора компании «Псковжилстрой» Владислав Абрамов в интервью Псковскому агентству информации резко высказался в адрес управляющих компаний Псковской области, заявив, что их нужно «гнать метлой, вот и всё».

«Я очень сильно не доволен работой всех управляющих компаний. Я вам заявляю ответственно ни одна управляющая компания в Псковской области не соответствует своему названию, никто из них не работает, только борются друг с другом, кто больше заберёт домов», – сказал и. о. гендиректора «Псковжилстроя».

По его словам, «управляйки» демпингуют [продажа услуг и товаров по искусственно заниженным ценам. — ПАИ] на стоимости обслуживания, тем самым просто обманывая жильцов, забирая дома на обслуживание.

«Управляющие компании здесь отвратительные, не хотят покупать технику, не убирают как следует, никто не хочет подремонтировать краник, если он течёт. Ни одна управляющая компания не работает честно», – заявил Абрамов.