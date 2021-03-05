В Псков может приехать Геннадий Зюганов

18:54, 05 марта 2021, ПАИ

В Псковскую область в ближайшее время может приехать лидер КПРФ Геннадий Зюганов, сообщил 5 марта, в пятницу, в программе «Псковский телеграм» советник губернатора Антон Сергеев.

По его словам, визит может состояться в рамках планируемой поездки главного коммуниста России по Северо-Западу. Однако, отметил Антон Сергеев, по его информации, псковские коммунисты будут стараться избежать приезда Зюганова либо оградить его в рамках визита от видеосъёмок любого формата, так как руководитель КПРФ может выступить с непредсказуемыми заявлениями.

Третий выпуск видеопроекта «Псковский телеграм» вышел 5 марта. Соведущие Максим Андреев, Александр Машкарин и Антон Сергеев обсудили, стали ли лучше убираться дороги в Пскове, кто похайпил на лопнувшей в лаборатории ПсковГУ колбе, что происходит в региональном партийном пространстве.