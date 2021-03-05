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Третий выпуск «Псковского телеграма»: уборка дорог, лопнувшая колба и приезд лидера коммунистов

Третий выпуск видеопроекта «Псковский телеграм» вышел сегодня, 5 марта, в 18:30.

В центре внимания – самые интересные и важные темы недели в региональных и федеральных телеграм-каналах.

В сегодняшнем выпуске соведущие Максим Андреев, Александр Машкарин и Антон Сергеев обсудят, стали ли лучше убираться дороги в Пскове, кто похайпил на лопнувшей в лаборатории ПсковГУ колбе, что происходит в региональном партийном пространстве и лидер какой партии собирается в Псков, но его соратники не сильно его ждут.

Каждая программа состоит из трех рубрик: События недели, Вам Telegram и Розовая таблетка – в последней рубрике будут обсуждать самые нелепые посты и откровенные фейки в региональных ТГ-каналах.

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Третий выпуск «Псковского телеграма»: уборка дорог, лопнувшая колба и приезд лидера коммунистов Третий выпуск «Псковского телеграма» выйдет на ПАИ в 18:30 На выборы в Госдуму от эсеров вместо Олега Брячака может пойти Игорь Ананских Антон Сергеев не исключил появления губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в Clubhouse Второй выпуск «Псковского телеграма»: кто вместо Брячака и куда бегут единороссы Второй выпуск программы «Псковский телеграм» выходит на ПАИ в 18:00 «Псковский Телеграм» – Выпуск 1 Первый выпуск программы «Псковский телеграм» выходит сегодня на ПАИ
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