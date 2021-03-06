В российском скафандре выйдет в открытый космос иностранец

17:57, 06 марта 2021, ПАИ

Немецкий астронавт может выйти в открытый космос с борта МКС в российском скафандре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Рене Пишеля, главу представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в России.

Полёт Маттиаса Маурера на МКС на американском корабле Crew Dragon запланирован на конец 2021 года. В таком случае астронавт может стать первым за 12 лет иностранцем, который использует российский скафандр в подобных обстоятельствах.

«Вероятнее всего, Маттиас примет участие в работе в открытом космосе, связанной с подключением европейского манипулятора ERA к российскому модулю «Наука». При этом он будет работать в российском скафандре «Орлан-МКС», – рассказал Рене Пишель в интервью журналу «Русский космос», выпускаемому Роскосмосом.