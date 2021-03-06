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Общество

Более 90 новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Псковской области

Фото: ПАИ.

Ещё 94 человека заразились COVID-19 в регионе, по данным статистики от 6 марта. Об этом сообщается в Официальном Telegram-канале Псковской области.

В Пскове на сегодня подтверждены 35 новых случаев. 

В Островском районе заболели ещё восемь человек, в Порховском – шесть, в Новосокольническом – пять.

В Великих Луках и остальных районах области либо нет заболевших коронавирусом, либо появилось менее пяти новых случаев.

Иногородних в свежей статистике заражений COVID-19 нет.

Ранее ПАИ сообщало о количестве умерших от коронавируса в регионе за последние сутки.

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