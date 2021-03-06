Более 90 новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Псковской области
Ещё 94 человека заразились COVID-19 в регионе, по данным статистики от 6 марта. Об этом сообщается в Официальном Telegram-канале Псковской области.
В Пскове на сегодня подтверждены 35 новых случаев.
В Островском районе заболели ещё восемь человек, в Порховском – шесть, в Новосокольническом – пять.
В Великих Луках и остальных районах области либо нет заболевших коронавирусом, либо появилось менее пяти новых случаев.
Иногородних в свежей статистике заражений COVID-19 нет.
Ранее ПАИ сообщало о количестве умерших от коронавируса в регионе за последние сутки.