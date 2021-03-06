Более 90 новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Псковской области

12:01, 06 марта 2021, ПАИ

Ещё 94 человека заразились COVID-19 в регионе, по данным статистики от 6 марта. Об этом сообщается в Официальном Telegram-канале Псковской области.

В Пскове на сегодня подтверждены 35 новых случаев.

В Островском районе заболели ещё восемь человек, в Порховском – шесть, в Новосокольническом – пять.

В Великих Луках и остальных районах области либо нет заболевших коронавирусом, либо появилось менее пяти новых случаев.

Иногородних в свежей статистике заражений COVID-19 нет.

Ранее ПАИ сообщало о количестве умерших от коронавируса в регионе за последние сутки.