Псковичам рассказали, как не разочароваться в приобретённой в подарок парфюмерии

21:55, 07 марта 2021, ПАИ

Духи и туалетная вода – наиболее частый презент к Международному женскому дню. Как после приобретения парфюмерии не разочароваться к продукции, Псковскому агентству информации рассказали в региональном Управлении Роспотребндазора.

Прежде всего специалисты ведомства обратили внимание на то, что данный вид продукции надлежащего качества обмену не подлежит. Поэтому вернуть её продавцу можно только в том случае, если при покупке не была предоставлена необходимая и достоверная информация о товаре, а именно: наименование, страна происхождения, номинальное количество (объём или масса), срок годности, описание условий хранения в случае, если эти условия отличаются от стандартных, особые меры предосторожности при применении продукции, номер партии и пр.

«Обращаем внимание потребителей, что с 01.10.2020 постановлением Правительства РФ введена обязательная маркировка духов и туалетной воды. Средство идентификации парфюмерной продукции наносится в виде двухмерного штрихового кода в формате data matrix. Чтобы убедиться в легальности товара, нужно просканировать код маркировки с помощью приложения «Честный ЗНАК». Приложение доступно для смартфонов на системе iOS и Android», – отметили в ведомстве.