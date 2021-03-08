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Общество

Елена Бибикова поздравила псковичек с 8 Марта

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор РФ от Псковской области Елена Бибикова поздравила псковичек с Международным женским днём. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате сенатора.

«Нежность, доброта и милосердие женщин, терпение, трудолюбие и настойчивость меняют мир к лучшему, женская мудрость и понимание помогают принимать верные решения, а чуткость и отзывчивость придают близким людям уверенность в своих силах», – отметила парламентарий в своём поздравлении.

Елена Бибикова пожелала псковичкам радости и счастья, внимания и поддержки дорогих людей, успехов и благополучия.

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