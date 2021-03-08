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Общество

21 год прошёл со дня гибели псковича и Героя России Алексея Ширяева

Парта Героя России, выпускника псковской школы № 12 Алексея Ширяева.

21 год назад не стало Героя России, уроженца Пскова Алексея Ширяева, погибшего 8 марта 2000 года при исполнении воинского долга в Чечне.

Алексей Ширяев родился 9 апреля 1974 года в Пскове. Он окончил среднюю общеобразовательную школу № 12 и профессиональное училище. Работал слесарем на малом предприятии. Проходил службу в Российской армии. С 1993 года служил в отделе специального назначения управления исполнения наказаний Министерства внутренних дел (позднее – Министерство юстиции) РФ по Псковской области. Был инструктором штурмового отделения отряда спецназа «Зубр». В период первой чеченской войны в составе отряда дважды выезжал в командировки в Чечню в 1995 году, проявил личное мужество в боевых операциях.

Во время второй чеченской кампании в Чечню выезжал дважды: в 1999 и 2000 годах. В своей последней командировке был снайпером штурмового отделения. При освобождении от боевиков посёлка Комсомольское 25-летний Алексей Ширяев в одном из боёв, прикрывая отход своей штурмовой группы, накрыл своим телом брошенную боевиками гранату. При взрыве погиб, ценой собственной жизни спас товарищей.

За мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе, указом от 27 октября 2000 года младшему лейтенанту внутренней службы Алексею Ширяеву посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Мемориальная доска в честь Героя России Алексея Ширяева, установленная на здании псковской школы № 12.

В 2009 году на территории Псковского юридического института ФСИН России состоялось открытие монумента в память о погибших сотрудниках спецподразделения «Зубр», а с 2012 года Псковская средняя школа № 12, в которой учился Алексей Ширяев, носит его имя. На здании школы установлена мемориальная доска в честь героя, а в самом образовательном учреждении размещена «парта героя»

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