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Общество

Высокие результаты показали себежские борцы на Фестивале боевых искусств

И дюдоисты и самбисты показали хорошие результаты. Фото газеты Призыв

У себежских борцов предпраздничные выходные прошли очень активно, пишет газета «Призыв».

В субботу 6 марта наши спортсмены участвовали в Фестивале боевых искусств по дзюдо, посвящённом памяти героев 6-й роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой дивизии, который проходил в СОК «Стрелец» в Великих Луках. Вот такие результаты:
2007–2008 г. р.
1-е место – Ильин Артём 

2009–2010 г. р:
1-е место – Нынык Дима
1-е место – Сафронов Егор
1-е место – Сергеев Паша 
2-е место – Можейкин Андрей
2-е место – Парфёнов Никита
3-е место – Муравьёв Артём
3-е место – Сойда Ваня 

А на следующий день, в воскресенье, 7 марта, в этом же комплексе «Стрелец» в Великих Луках прошло первенство Псковской области по самбо.

По результатам первенства в Себежском районе целых три чемпиона области, четыре серебряных призёра и три бронзовых призёра!

2005–2006 г. р.:
1-е место – Сосновский Илья
2-е место – Рубцов Никита 
2-е место – Артемьев Александр
2-е место – Михайловская Евгения
3-е место – Муравьёв Кирилл 

2007–2009 г. р.:
1-е место – Ильин Артём
1-е место – Подколоднева Надежда
2-е место – Нынык Дмитрий
3-е место – Артемьева Елизавета
3-е место – Ефимов Максим

Поздравляем борцов. Поздравляем их тренера Багаудина Омаровича, который был рядом с ребятами в эти дни и успевал не только заниматься судейской работой, но и находил моменты, чтобы пообщаться с борцами, если не словом, то взглядом и жестами, а дети очень хорошо его понимают, даже без слов. 

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