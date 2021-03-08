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Общество

Певица Манижа выступит от России на «Евровидении-2021»

Манижа поедет от России на песенный конкурс Европы


​Певица Манижа представит Россию на «Евровидении» в этом году. Она исполнит там песню «Russian woman» («Русская женщина»). Об этом сообщает Рен ТВ.

Артистку выбрали зрительским голосованием в эфире Первого канала. Кроме нее, на право представлять РФ на «Евровидении - 2021» претендовали группы  Therr Maitz и «2Маши». Избранная в прошлом году группа Little Big от участия в отборочном туре отказалась. 

Манижа поблагодарила зрителей за их доверие. 

«Я хочу сказать вам спасибо за это доверие. Я не оплошаю, я сделаю все как надо, честно», - отметила она.
Свою победу в отборочном туре певица посвятила своей бабушке. 

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