Певица Манижа выступит от России на «Евровидении-2021»

22:06, 08 марта 2021, ПАИ



​Певица Манижа представит Россию на «Евровидении» в этом году. Она исполнит там песню «Russian woman» («Русская женщина»). Об этом сообщает Рен ТВ.

Артистку выбрали зрительским голосованием в эфире Первого канала. Кроме нее, на право представлять РФ на «Евровидении - 2021» претендовали группы Therr Maitz и «2Маши». Избранная в прошлом году группа Little Big от участия в отборочном туре отказалась.

Манижа поблагодарила зрителей за их доверие.

«Я хочу сказать вам спасибо за это доверие. Я не оплошаю, я сделаю все как надо, честно», - отметила она.

Свою победу в отборочном туре певица посвятила своей бабушке.