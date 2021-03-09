Не стирать бельё советует сегодня народный календарь

07:29, 09 марта 2021, ПАИ

9 марта по народному календарю наступил Иванов день — это, по церковному календарю, день обретения главы Иоанна Предтечи, сообщает портал calend.ru.

Иоанн, известный также как Креститель, считается ближайшим предшественником Иисуса Христа, предсказавшим его пришествие. Он жил в пустыне аскетом, проповедовал крещение среди иудеев, крестил в водах Иордана самого Спасителя. Иоанна обезглавили из-за козней иудейской царицы Иродиады и её дочери Саломеи.

На Руси Иоанну Предтече молились об избавлении от головной боли. Также у него просили о здоровье детей, о защите посевов, о плодородии.

Праздник обретения главы Иоанна считается днём, когда птицы обретают гнезда – то есть начинают их строить. Крестьяне помогают им в этом: поправляют старые скворечники в садах, сооружают новые.

Женщины в этот день не стирали белье, чтобы птицы не испугались и не улетели обратно. Кстати, подмечали: если птицы вьют гнезда на солнечной стороне – лето будет холодным. Многолетние наблюдения показывали, что своевременный прилёт птиц сулит хороший урожай. Если вдруг в Иванов день запоёт синица – это к теплу; однако если поёт она протяжно и жалобно – значит, голодна. В этом случае пичужке старились помочь, устраивали кормушки. Увидеть жаворонка или аиста в этот день считалось хорошей приметой.

Также смотрели и на погоду. «Если день по снегу, – говорил люди, – то и в апреле по снегу, а коли по голу, то и в апреле по тому». Снег на Обретение говорил и о том, что Пасха будет холодной.