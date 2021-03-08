Названы лидирующие по числу взяток регионы России

09:31, 09 марта 2021, ПАИ

Начальник Управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Виктор Балдин назвал регионы России, лидирующие по числу зарегистрированных фактов взяточничества в 2020 году. По его словам, Москва возглавила рейтинг, сообщает РИА Новости.

«По итогам 2020 года в лидерах по количеству зарегистрированных фактов взяточничества — Москва, далее — Республика Татарстан, Ставропольский край, Московская область, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Республика Дагестан и Пермский край», - сказал Виктор Балдин.

Он также отметил, что в Чукотском автономном округе, Еврейской автономной области, республиках Марий Эл, Адыгея, Ингушетия, Тыва и Хакасия, а также в Мурманской, Костромской и Магаданской областях зарегистрировано наименьшее количество случаев взяточничества.