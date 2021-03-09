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Общество

Откуда в домах берутся электричество, вода и вещи, узнали псковские школьники

В Пскове в многопрофильном лицее №4 состоялся третий урок в 6 «Б» классе «Наш дом. Ничего лишнего». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия проект «Экомышление».

Школьникам объяснили, откуда в домах берутся вода, электричество и вещи, выяснили, как разумный подход к использованию ресурсов в домах может снизить негативное влияние на природу. Кроме того, дети изучили, какие привычки в наших домах помогают заботиться об окружающей среде.

По словам организаторов, целью таких уроков является знакомство школьников с тем, как обустройство дома и бытовые привычки влияют на благополучие планеты и всех ее обитателей, и мотивировать детей на экологически грамотное поведение в повседневной жизни.

«Очень приятно, что на наши вопросы ребята отвечают вдумчиво, иногда пускаясь в дискуссию. Порой интересные мысли рождаются прямо на уроке, а это говорит в первую очередь о творческом подходе к решению задачи», - отметили организаторы.

Кроме того, детям раздали экосумки от партнера проекта «Экомышление» предприятия «Титан-Полимер». Такие сумки разлагаются естественным образом через два года, что не навредит экологии. 

Проект «Экомышление» реализуется в Пскове при поддержке фонда президентских грантов.

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