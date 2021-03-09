Псковичи отличились на Кубке России по танцам с собаками

10:32, 09 марта 2021, ПАИ

Псковичи завоевали призовые места на Кубке России по танцам с собаками, который состоялся в Санкт-Петербурге. Об этом Псковскому агентству информации сообщила президент регионального отделения Федерации спортивно-прикладного собаководства Елена Балыкова.

В классе «Новички» первое место заняла Екатерина Иванова с чихуахуа Бусей. В категории «начальная школа» второе место получила Елена Дунаева с лабрадором Алексом, такую же медаль завоевали Александра Руднева и бордер-колли Каспер в категории «Дебют-НТМ». Вторыми в классе «Дебют-фристайл» стали Светлана Егорова и такса Тося», третьими – Анна Морозова и бордер-колли Яша. В состязаниях среди детей второе место заняли Варвара Четвертная и лабрадор Рэм, третье - Екатерина Иванова и чихуахуа Буся.

В класс «парадэнс» для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья победу одержала Елена Алешина с бордер-колли Чифом. Девушка является инвалидом второй группы. «Для нее Чиф и танцы с ним - маленькая жизнь», - заметила Елена Балыкова.

Соревнования прошли в рамках выставки «Зоошоу. Весна» 6-8 марта. Помимо состязаний гости экспофорума могли увидеть выставки кошек, собак, хорьков, грызунов, рептилий и насекомых, птиц, посетить фестиваль приютов принять участие в конкурсах, викторинах. Работала ярмарка зоотоваров и услуг для домашних животных.