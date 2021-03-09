В мире людей и собак: известный кинолог дала псковичам советы по воспитанию животных

16:40, 09 марта 2021, ПАИ

Псковская «Зоозащита» стала участником проекта «Спасибо за верность», который реализуется в нескольких субъектах РФ. Теперь в Пскове будут регулярно проходить занятия по адаптации приютских собак, а в перспективе – и «Уроки верности» в школах. Первая тренировка в рамках проекта состоялась 8 марта на территории приюта «Лесопилка». Сотрудники Псковского агентства информации присоединились к волонтёрам и узнали, каким животным проще всего найти дом и что важно знать тем, кто решил завести собаку.

Чтобы собака стала комфортной

Провести праздничный день в приюте решило немало горожан. В полдень в «Лесопилке» собралось порядка 50 волонтёров, многие из них пришли с детьми. Перед стартом псковичи уже присматривали себе партнёров по тренировке, угощали лакомствами подопечных приюта и делились ожиданиями от предстоящего занятия.

В 12:00 волонтёров собрали на вводный инструктаж. Один из соучредителей «Зоозащиты» Надежда Николенко рассказала, что стартует целая серия мероприятий, связанных с просвещением людей и адаптацией животных. «Проект реализует ярославский Центр реабилитации животных «Верность» при поддержке Фонда президентских грантов. В нём участвуют приюты из нескольких областей – Ярославской, Московской, Ленинградской и Псковской. Проект рассчитан на год, и кроме регулярных занятий по адаптации еще предполагаются занятия с детьми в школах – «Уроки верности», - сообщила представитель организации. Она напомнила, что раньше «Зоозащита» самостоятельно проводила в школах «Уроки добра», теперь они будут проходить в коллаборации с другими приютами, как только позволит эпидемиологическая обстановка. Занятия в рамках проекта направлены на профилактику ответственного отношения к животным и пресечение жестокого обращения с ними. «Просвещение – одно из главных направлений работы «Зоозащиты», чтобы в будущем бездомных животных было меньше», - пояснила Надежда Николенко.

Она добавила, что в приютах живёт огромное количество животных со сложной судьбой. Часто у них присутствуют особенности поведения, которыми нужно специально заниматься, чтобы собака стала комфортной. «Бывает так, что собака в приюте не знает, как себя вести с другими собаками или человеком. Приходят волонтеры, гладят собаку, она ставит на них лапы – вроде бы это мило. Но когда эта собака уехала домой и ставит грязные лапы на каждого прохожего, это становится уже не таким милым. Именно поэтому мы и проводим такие занятия, чтобы животное адекватно воспринимало человека, умело с ним общаться», - объяснила Надежда Николенко. Она подчеркнула, что собаки, которые умеют вести себя с людьми, имеют больше шансов найти новый дом и остаться в нем - потому что они знают, как жить с человеком.

Для успешного достижения результата тренировки планируется сделать еженедельными, они будут проходить по субботам. Представители «Зоозащиты» надеются, что появятся постоянные волонтеры, которые будут заниматься каждый со своей собакой. «Собака понимает человека, человек понимает собаку, и прогресс увеличивается», - сказала Надежда Николенко.

Научить взаимодействовать с человеком

Проводить тренировки будет президент регионального отделения Федерации спортивно-прикладного собаководства, опытный псковский кинолог Елена Балыкова. Она работает в школе педагогом-организатором, а дрессировкой собак занимается с 1986 года. За её плечами - ведомственные школы таможенной и пограничной служб. 8 лет служила кинологом на границе, с клиентами стала работать с 2010 года. На занятия к Елене приходят и гражданские лица, которые хотят научить животных бытовому послушанию, и кинологи силовых структур, работающие с собаками по поиску взрывчатки и наркотических веществ. Параллельно Елена учится в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. акад. И. П. Павлова и пишет дипломную работу по специализации «реабилитолог-канистерапевт». Там же она является не только слушателем, но и докладчиком на международном конгрессе по канистерапии, занимается исследовательской работой в этом направлении. Кроме того, Елена обучает псковичей танцам с собаками и аджилити, её подопечные показывают отличные результаты на всероссийских соревнованиях.

«Сегодня нам предстоит работа с маленькими щенками и взрослыми собаками – две тренировки подряд по 40 минут каждая, - обратилась кинолог к волонтёрам, пришедшим на «Лесопилку». - Проанализировав опыт взаимодействия с зоозащитными организациями Пскова, мы поняли, что делаем большой акцент на подростков и взрослых собак. Но все они, не выросшие в приюте со щенка, раньше имели какую-то коммуникацию с человеком, знают, что такое город, видели людей, машины. А ведь больше всего проблем именно с малышами - все приходят их погладить, потискать, угостить лакомством, но это не социализация».

Елена Балыкова пояснила, что собаку, прежде всего, нужно учить не сидеть и давать лапу, а взаимодействовать с человеком. К примеру, маленького щенка нужно научить спокойно сидеть на руках, человек должен уметь его положить, поставить, посадить руками. «Если собака начинает кусаться, нужно корректно пресечь эти действия. Тренировка с малышами будет направлена именно на коммуникацию с человеком, развитие доверия, тесного тактильного контакта, а не на разучивание команд. Будем много работать с головой собаки», - анонсировала кинолог.

Со взрослыми собаками - от 6 месяцев – волонтёрам предстояло заниматься тем же, а также изучить основы послушания и базовые команды. «Все собаки разные, но проблема у них одна – у них нет одного своего человека. Помните, что это уже не бездомные собаки, они живут в приюте. Уберите чувство жалости – их жалеть не надо. Это обычная собака. Просто люди у неё постоянно меняются», - отметила Елена Балыкова.

В мире людей, а не собак

После содержательного инструктажа по технике безопасности участники тренировки вооружились поводками и отправились искать подопечных. Желающих поработать с собаками оказалось так много, что щенков на всех не хватило – некоторым волонтёрам пришлось вести на тренировку подростков. «Это чудесно, что проект вызвал такой интерес у псковичей», - прокомментировали зоозащитники.

С малышами волонтёрам нужно было общаться очень аккуратно, смотреть на их мимику, жесты, поведение. «Не надо пристально смотреть собаке в глаза. Мы с этим поработаем, но чуть позже, когда собака к вам привыкнет. Обязательно смотрите на поставку ушей – если щенок их закладывает, убирает голову от вас, он показывает, что не надо его тесно трогать. Таких собак вводить в тесный тактильный контакт нужно более аккуратно», - предупредила кинолог.

Некоторые малыши оказались настолько не готовыми к тактильному контакту, что не желали покидать будки. Таких собак до места тренировки приходилось нести на руках, так как поводок и внешний мир им совсем незнакомы.

Именно поэтому часть тренировки была посвящена правильной работе с поводком. Его никогда не следует наматывать на руку. «Не надо говорить: «Я люблю собаку больше человека». Это неправильно. Мы живем в мире людей, а не в мире собак. И в первую очередь, в отношениях «человек – собака» вы должны любить себя. Если вы себя не любите, вы обречены», - заявила Елена Балыкова. Она пояснила, что человек, который себя любит, создаст все условия для безопасности и возьмет в руки поводок таким образом, чтобы не навредить себе. Кинолог показала, как это нужно делать: надевать поводок петлей, чтобы в любой момент его можно было скинуть. Длинный необходимо наматывать на руку полукольцами. «Поводок на 80% - средство контроля собаки. Но это еще и средство безопасности, коммуникации», - заметила Елена Балыкова.

Волонтёры узнали, что серией коротких рывков поводком можно показать собаке, что человек хочет увидеть её взгляд. Причем дергать можно по-разному – сделать собаке неприятно и уйти в конфликт либо просто привлечь внимание и наладить коммуникацию. Именно поэтому делать один сильный рывок неправильно. Также важно положение корпуса человека, правильная постановка ног – если собаку нужно резко вернуть на место, ноги следует расставить пошире, присесть, чуть отпустить поводок и потянуть параллельно линии земли или чуть ниже.

Правильную методику работы с поводком можно отработать даже дома без собаки: пристегнуть карабин к мягкой игрушке или пятилитровой бутылке с водой и поучиться делать правильные и действенные рывки. «Набить моторику – очень важный навык. Нас учили дергать поводком на заборе – стояли взрослые дяди и тети и по полчаса дергали сетку-рабицу», - рассказала Елена Балыкова.

Самые главные команды

Особое внимание на занятии уделялось именам подопечных «Лесопилки», хоть и не все щенки успели получить клички. «Ошибочно бытует мнение, что самая главная команда – «Ко мне!» Нет. Самая главная команда в жизни собаки – её кличка. Если собака не отзывается на кличку, всё остальное забудьте», - пояснила кинолог.

Причём любая команда дается всего один раз, время на выполнение - 1 секунда. Если у собаки не получилось сделать то, что от неё требуется, нужно помочь ей поводком, руками или поощрением лакомством, корректно и мягко. «Любая команда должна быть выполнена. От человека собака может уйти в трёх случаях: если вы сказали: «Гуляй», «Играй» или это переход в последующую команду, - подчеркнула Елена Балыкова. - У животного должны быть ритуалы. У многих есть знание базовых команд, но, что с ними делать дальше, они не знают. Нет протокола поведения. Собака может убрать от вас взгляд, только когда вы разрешили. Если она прекратила команду до того, как вы ее отпустили, вы обязаны вернуть её в исходную точку и успеть сказать «Гуляй!» до того, как четвероногий потеряет к вам интерес».

Отрабатывалась и прямая зрительная коммуникация – волонтёры изучили упражнение «Глазки», в ходе которого собаки учатся работать с человеческим лицом. Однако во время всей тренировки не рекомендовалось постоянно прямо смотреть на собаку, лучше – вскользь. Если животное само предлагает коммуникацию – другое дело, а вот на осторожного щенка нужно смотреть боковым зрением.

Также Елена Балыкова показала, как правильно давать животному лакомство. Упражнение «Пинцетики» призвано научить человека не зажимать угощение в руке, а держать его двумя либо тремя пальцами в правой или левой руке. Правда, многие малыши были в такой толпе первый раз и не сразу соглашались взять лакомый кусочек. «С едой мы будем много работать, потому что у большинства собак безобразное отношение к пище. Еда — это ресурс человека, и мы должны собаке объяснить, как этим ресурсом пользоваться», - добавила тренер.

Она объяснила, что и гладить животное нужно по-особенному: нельзя поверхностно, резко и быстро, движения должны быть очень медленные, монотонные и достаточно глубокие. Массировать собаку нужно «девяткой» - словно рисуя цифру 9. Важно дыхание волонтёра – оно должно быть ровное, глубокое. «Руки – первый источник коммуникации для собаки. Они гораздо понятнее, чем речь, - продолжила Елена Балыкова. - Руки должны быть всегда мягкие, пластичные, но безапелляционные, своего добивающиеся. Жёстких и жестоких рук для собаки быть не должно. Потому что руками вы можете объяснить, похвалить, наказать – и речь не о физическом воздействии».

«Если собака скачет как стрекозел - сила наказания нулевая»

Шла речь и о правильном наказании для собаки. «Все говорят, нельзя наказывать. Можно - на положительном подкреплении, как и в воспитании детей, мы не проживем», - уверена кинолог. По её словам, четвероногому другу сразу надо рассказывать, в чём он не прав. Как это делать? Ни в коем случае не ногами, не руками, не поводком по спине. Такое допустимо только в крайнем случае - если собака идет с агрессией на человека и высок риск получения травм.

Во всех других ситуациях следует работать голосом, поводком, мимикой, жестами, телодвижениями. «Как понять, что наказание действенно? Если вы ругаете собаку, а она скачет как стрекозел, значит, сила наказания нулевая. А если собака убрала уши, встала боком, может, немного скрючилась – наказание достигло цели, значит, она всё поняла и услышала. Если собака писает, убегает, показывает зубы – вы переборщили с наказанием и так больше никогда не поступайте», - обратилась Елена Балыкова к волонтёрам. Она перечислила команды, которые нужно использовать для наказания: «Нет», «Нельзя», «Плохо». Иногда, в зависимости от ситуации, можно подключать поводок.

Кроме того, кинолог заявила о недопустимости коммуникации между собаками. «Когда берете в руки поводок – есть только вы и собака. Общаться с другими животными можно только тогда, когда вы разрешили. В случае чего нужно делать короткий поводок и менять траекторию движения», - подчеркнула она. Нельзя допускать и лая собаки, попыток спровоцировать другое животное. «Агрессия у собак бывает только внутривидовая и к человеку. Агрессия к уточкам, кошкам, лошадкам невозможна — это охотничье поведение», — проинформировала специалист. Она уточнила, что эскалацию конфликта между собаками нужно мгновенно блокировать. Например, взять вкусняшку, посадить животное на короткий поводок, кинуть на землю еду и сказать: «Можно кушать». Переключаясь на еду, пёс успокаивается.

«Две собаки рядом – расходитесь», - такая рекомендация неоднократно звучала на тренировке. Причём кинологу пришлось учить волонтёров правильно ходить, чтобы собака не тянула поводок. «Если вы позволяете телу своему идти за собакой, вы непременно уйдёте лицом в землю. Поэтому короткий поводок, плечо назад, спина ровная. Напрягаются только те части тела, которые управляют собакой, - кисть, предплечье, пресс не надо напрягать. Руки выше линии таза не должны подниматься, это небезопасно, вы теряете контроль, баланс тела нарушается», - говорила она волонтёрам.

На протяжении всего занятия кинолог просила волонтёров внимательно следить за переутомлением животных, ведь групповая работа для них непривычна. Почти всё время подопечные «Лесопилки» сидят достаточно локально, и тренировка для них - сильное перевозбуждение. Тем более работали они много и долго. Если та или иная собака переставала держать внимание, начинала брыкаться или отлынивать от выполнения упражнения, её необходимо было сразу увести в сторону. Так же нужно поступать, если пес стал облизывать себя, чесаться, растягивать мимику, как бы «улыбаясь», показывать зубы. «Это говорит об усталости, стрессовом состоянии. В таком случае собаку нужно отвести спокойно погулять. Не бегать, не играть с ней – просто дать длинный поводок, чтобы собака посидела, понюхала, пописала обязательно, выпустив гормоны стресса. И только после этого возвращать к активности», - предупредила Елена Балыкова.

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40 минут со щенками и последующая тренировка со взрослыми собаками пролетели незаметно. И животные, и волонтёры устали, но усталость была приятной. Ведь день прошёл не зря: люди узнали много нового, а собаки получили дополнительный шанс поскорее найти своего человека. «Проект предполагает индивидуальную работу с «трудными» собаками. На первом занятии мы выявили потенциальных «трудных», дальше будем брать на тренировки тех, кто больше всего в этом нуждается. Все позанимались от души, и это счастье. Для собак такое внимание и такая работа - неземное удовольствие», - подвела итог руководитель «Зоозащиты» Вера Короткова.