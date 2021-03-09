Ираида Сивачёва опровергла информацию об уходе с должности главврача Центра СПИД

11:06, 09 марта 2021, ПАИ

Ираида Сивачёва опровергла информацию об уходе с должности главного врача Центра профилактики и борьбы со СПИД Псковской области. В беседе с корреспондентом Псковского агентства информации Ираида Сивачёва заявила, что распространенная одним из псковских СМИ информация о её отставке не соответствует действительности.

«Я как была, так и остаюсь главным врачом Центра СПИД. Я покинула должность главного внештатного инфекциониста Псковской области, сейчас крайне тяжело совмещать работу на двух должностях», – сообщила Ираида Сивачева.

Отметим, что лаборатория Центра СПИД — ведущая в Псковской области по проведению ПЦР-тестов на определение коронавируса.