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Общество

Псковская ярмарка пройдет без горячих блинов

Фото ПАИ

Готовить блины на ярмарке в Пскове запрещено, рассказала Псковскому агентству информации директор муниципального предприятия «Парки и ярмарки города Пскова» Елена Павлова.

Она также отметила, что еда будет продаваться только в упакованном формате, на ярмарке будут продвать только готовую продукцию, мед, а также сладкую вату и попкорн, не запрещенные к продаже. 

«Блинов, никаких точек питания не будет. Блины только замороженные», - отметила она, добавив, что развлекательных мероприятий также не будет. 

При этом, как отметила собеседница агентства, городская ярмарка в честь Масленицы пройдет в Пскове 13-14 марта в Детском парке в формате уличной торговли, с многообразием мастеров и ремесленников.  На ярмарке будут продавать изделия из кожи, вязанные игрушки, изделия из камня, изборский пряник, изделия с резьбой по дереву, плетеные подставки, кашпо, корзины и прочее.

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