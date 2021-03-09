Псковская ярмарка пройдет без горячих блинов

13:15, 09 марта 2021, ПАИ

Готовить блины на ярмарке в Пскове запрещено, рассказала Псковскому агентству информации директор муниципального предприятия «Парки и ярмарки города Пскова» Елена Павлова.

Она также отметила, что еда будет продаваться только в упакованном формате, на ярмарке будут продвать только готовую продукцию, мед, а также сладкую вату и попкорн, не запрещенные к продаже.

«Блинов, никаких точек питания не будет. Блины только замороженные», - отметила она, добавив, что развлекательных мероприятий также не будет.

При этом, как отметила собеседница агентства, городская ярмарка в честь Масленицы пройдет в Пскове 13-14 марта в Детском парке в формате уличной торговли, с многообразием мастеров и ремесленников. На ярмарке будут продавать изделия из кожи, вязанные игрушки, изделия из камня, изборский пряник, изделия с резьбой по дереву, плетеные подставки, кашпо, корзины и прочее.