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Общество

Дмитрий Ходас: Технология производства в «Сибирском гостинце» – на пользу людям

«Сама технология [производства на предприятии «Сибирский гостинец». – ПАИ] априори нацелена на то, чтобы быть приносящей людям пользу. Продукт сублимационной сушки сохраняет до 85 % аминокислот, витаминов. Мы не нагреваем продукты выше 35-40 градусов, поливитамины разрушаются при 60 градусах и выше», – заявил генеральный директор предприятия ПАО «Сибирский гостинец» Дмитрий Ходас в эфире ПАИ-live 10 марта.

По его словам, фактически человек, который употребляет продукцию «Сибирского гостинца», «чётко знает, что это такое». Дмитрий Ходас не отрицает, что периодически возникают проблемы с сырьем и его качеством, но это вопрос отработки той или иной технологии, выбора поставщиков.

«Если приводить пример, мы в этом году работаем на маркетплейсах, то у нас сотни тысяч положительных отзывов, это те покупатели, конечные потребители, которые прям работают с этим продуктом, употребляют его, знают, что с ним делать. И приятно, и ответственно», – сказал гендиректор.

Он также добавил, что «Сибирский гостинец», как компания-акционер, ищет вопросы в оптимизации экономии энергоресурсов, старается находить более энергоэффективное оборудование, выпускать большее количество продукции.

«Та вода, которую мы выгоняем из продуктов, фактически дистиллят. Компенсируем рост стоимости сырья дистиллированной водой. Плюс мы стараемся работать, у нас больше двух лет программе – работаем с местными заготовителями», – заключил Дмитрий Ходас.

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