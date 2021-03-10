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Здоровое питание без компромиссов – ПАИ-live c гендиректором «Сибирского гостинца» Дмитрием Ходасом

Генеральный директор ПАО «Сибирский гостинец» Дмитрий Ходас стал гостем эфира проекта ПАИ-live 10 марта.

На производстве предприятия «Сибирский гостинец» в экономической зоне «Моглино» завершается монтаж трёх новых установок сублимационной сушки. Событие для компании знаковое, так как позволит ему выйти в ряды крупнейших поставщиков продуктов здорового питания не только в России, но и в Западной Европе.

Как сохранить в ягодах и фруктах все полезные свойства, что такое метод сублимационной сушки, как стать сотрудником или поставщиком крупнейшего в России и Западной Европе перерабатывающего производства здорового питания, в эфире ПАИ-live рассказывает Дмитрий Ходас.

Трансляция ведётся на сайте Псковского агентства информации и на YouTube-канале ПАИ.

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