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Общество

Росмолодежь начала принимать заявки для участия в конкурсе молодежных грантов

Стартовал прием заявок от физических лиц и образовательных организаций высшего образования на всероссийский конкурс молодежных проектов. Прием заявок для образовательных организаций завершится 7 апреля в 14:00 по московскому времени, для физических лиц — в 15:00 по московскому времени, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В конкурсе могут принимать участие граждане РФ в возрасте от 14 до 30 лет, максимальный размер гранта — 2,5 млн рублей. Конкурс будет проходить, в частности, в таких номинациях, как «Добровольчество», «Развитие социальных лифтов», «Спорт, ЗОЖ, туризм» и «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие».

В конкурсе среди вузов максимальный размер гранта составляет 15 млн рублей. Среди номинаций, в частности, значится «Добровольчество», «Молодежные медиа», «Развитие студенческих клубов» и «Студенческое самоуправление».

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