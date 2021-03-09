Manizha объяснила смысл подготовленной для «Евровидения-2021» песни Russian Woman

18:32, 09 марта 2021, ПАИ

Манижа попыталась объяснить смысл своей отборочной песни. По словам артистки, ее композиция посвящена трансформации самоощущения женщины в России в течение нескольких столетий, пишут «Известия».

«Женщина в России прошла удивительный путь от крестьянской избы до права избирать и быть избранной (одной из первых в мире), от фабричных цехов до полетов в космос. Она никогда не боялась противостоять стереотипам и брать ответственность на себя», — заявила Manizha.

Певица отметила, что хочет показать щедрость и открытость России на конкурсе «Евровидение».

О том, что именно Manizha будет представлять Россию на песенном конкурсе, стало известно 8 марта. Певица стала победительницей зрительского голосования. На участие в конкурсе также претендовали группы «2Маши» и Therr Maitz.

В свою очередь российская группа Little Big отказалась представлять Россию на конкурсе.