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Общество

Тарас Бессонный наступил по народному календарю

День памяти святого Тарасия отмечается 10 марта, пишет calend.ru. Он был патриархом Константинопольским в конце VIII – начале IX века. По преданию, Тарасий был очень добр к нищим и сиротам, утешал скорбящих, защищал обиженных, устраивал богадельни и больницы.

На Руси верили, что святой помогает бороться с лихорадкой. При этом болезнь была готова к борьбе и приходила в дома именно на Тараса. Лихорадку представляли как демоническое существо, от которого мог спасти только сок осиновой коры, соскобленной с дерева непременно снизу вверх.

В этот день крестьяне молились Тарасию, чтобы лихорадка не вогнала человека в сон, а затем не вошла в его тело. Поэтому в этот день нужно было не спать до захода солнца. Нельзя было и смотреть с улицы в дом через окно, иначе болезнь могла воспользоваться этим моментом.

Также считалось, что, если сорвется с петель дверь избы, это к беде — смерти кого-то из домочадцев, пожару или мору.

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