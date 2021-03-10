В Псковской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

13:20, 10 марта 2021, ПАИ

За прошедшую неделю в Псковской области заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 2,8%, такие диагнозы поставили 3648 жителям региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом ниже порогового уровня по населению в целом на 52,3%. Ни в одной из возрастных групп превышения эпидпорога не выявлено. В Пскове заболевших ОРВИ стало больше на 2,5% - за неделю зарегистрировано 1960 пациентов с данным диагнозом. Показатели в областном центре ниже порогового уровня по населению в целом на 3,6%, а в возрастной группе от 15 лет и старше эпидпорог превышен на 30,4%.

За неделю число госпитализаций по сравнению с предыдущей неделей не изменилось, в больницу положили 40 человек. Лабораторно обследованы на наличие возбудителей гриппа и ОРВИ 35 человек, проведены 410 исследований. У двух обследованных выявлен парагрипп, у 1 – аденовирусы, у 1 – риновирус.