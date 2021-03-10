0
15:27
Зачем нужен архив, если есть интернет, рассказал Валерий Кузьмин
15:14
Четыре очага коронавируса остаются активными в Псковской области
15:06
День архивов – ПАИ-live с Валерием Кузьминым
14:04
Ремонт шести мостов планируют завершить в Псковской области в 2021 году
13:04
Тонкая настройка: о секретах здорового образа жизни рассказали в пансионате «Кривск»
13:01
Директор Государственного музея А. С. Пушкина: Смерть Курбатова для нас – невосполнимая потеря
12:21
До -16 градусов упадёт температура в Псковской области предстоящей ночью
Еще новости
Общество

В Псковской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

За прошедшую неделю в Псковской области заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 2,8%, такие диагнозы поставили 3648 жителям региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.  

Заболеваемость ОРВИ и гриппом ниже порогового уровня по населению в целом на 52,3%. Ни в одной из возрастных групп превышения эпидпорога не выявлено. В Пскове заболевших ОРВИ стало больше на 2,5%  - за неделю зарегистрировано 1960 пациентов с данным диагнозом. Показатели в областном центре ниже порогового уровня по населению в целом на 3,6%, а в возрастной группе от 15 лет и старше эпидпорог превышен на 30,4%.

За неделю число госпитализаций по сравнению с предыдущей неделей не изменилось, в больницу положили 40 человек. Лабораторно обследованы на наличие возбудителей гриппа и ОРВИ 35 человек, проведены 410 исследований. У двух обследованных выявлен парагрипп, у 1 – аденовирусы, у 1 риновирус.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Следует ли убирать за своими питомцами во время прогулки?
Проголосовать >>>

Зачем нужен архив, если есть интернет, рассказал Валерий Кузьмин
10 марта 2021
Зачем нужен архив, если есть интернет, рассказал Валерий Кузьмин
Четыре очага коронавируса остаются активными в Псковской области
10 марта 2021
Четыре очага коронавируса остаются активными в Псковской области
День архивов – ПАИ-live с Валерием Кузьминым
10 марта 2021
День архивов – ПАИ-live с Валерием Кузьминым
Ремонт шести мостов планируют завершить в Псковской области в 2021 году
10 марта 2021
Ремонт шести мостов планируют завершить в Псковской области в 2021 году
Тонкая настройка: о секретах здорового образа жизни рассказали в пансионате «Кривск»
10 марта 2021
Тонкая настройка: о секретах здорового образа жизни рассказали в пансионате «Кривск»
Директор Государственного музея А. С. Пушкина: Смерть Курбатова для нас – невосполнимая потеря
10 марта 2021
Директор Государственного музея А. С. Пушкина: Смерть Курбатова для нас – невосполнимая потеря
До -16 градусов упадёт температура в Псковской области предстоящей ночью
10 марта 2021
До -16 градусов упадёт температура в Псковской области предстоящей ночью
Алексей Варламов: Валентин Курбатов – это фигура национального масштаба
10 марта 2021
Алексей Варламов: Валентин Курбатов – это фигура национального масштаба

Идет загрузка...