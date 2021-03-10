В Пскове простились с журналистом Юрием Моисеенко
Сегодня, 10 марта, в Пскове простились с известным псковским журналистом Юрием Моисеенко, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Церемония прошла в церкви Косьмы и Дамиана с Примостья. Похоронят Юрия Моисеенко на Дмитриевском кладбище.
Журналист скончался 8 марта после тяжёлой и продолжительной болезни.
Юрий Моисеенко родился в 1954 году в городе Порт-Артуре (Китай) в семье военнослужащего. В 1984 году окончил Ленинградский государственный университет. В профессиональной журналистике с 1977 года, работал в псковских и федеральных СМИ, в том числе в газете «Псковская правда», является автором нескольких книг.