0
21:45
Молодёжный центр снова проведёт «В гостях у Масленицы»
21:33
Об ответственности застройщика и управляющей компании и альтернативе управляйкам – в интервью с руководителем «Псковжилстроя»
21:14
Музыка громче, но пока закрыты. Организаторы танцевальных вечеринок рассказали о положении дел
20:33
Жители Великолукского района теперь могут привиться от коронавируса в ФАПах
19:24
В Выборге открыли выставку «Псков и Выборг: центры торговли Северо-Запада России»
19:19
Спасшие человека полицейские получили дипломы «Народного признания» (ВИДЕО)
19:06
Госдума освобождает чиновников от «нечаянной» коррупции
Еще новости
Общество

Музыка громче, но пока закрыты. Организаторы танцевальных вечеринок рассказали о положении дел

Фото из альбома vk.com/suninzenith

В суровое ковидное время не так много поводов для радости. Тем не менее отгремели новогодние праздники, День всех влюблённых, мы поздравили защитников Отечества и осыпали цветами прекрасных дам. Всё вроде бы хорошо, но не хватает шумных ночных вечеринок. Ограничительные меры не позволяют, как прежде, ворваться в любимое заведение и окунуться в танцевальное безумие. Осиротел «Инстаграм» псковских тусовщиков, а диджеи повесили свои наушники на гвоздь и тоскуют по возможности порадовать людей своим плейлистом. У последних, кстати, вчера был профессиональный праздник – Всемирный день диджея. Это хороший повод поговорить на тему танцевальной индустрии Пскова и пообщаться с видными деятелями этого ремесла.
 

Мартин Блок. Американский диджей

Новое слово

Краткий исторический экскурс. Всемирный день диджея отмечается ежегодно 9 марта. Его учредило ЮНЕСКО в 2002 году. Праздник не носит официальный характер. Проводится от имени Международной клубной индустрии. В течение недели на разных площадках проводятся концерты, а 9-го числа – кульминация марафона. Пандемия, конечно, нарушила устоявшийся план, но тем не менее все вырученные деньги за онлайн- или офлайн-выступления идут на благотворительность.

Dj – это абревиатура словосочетания disc jockey. Впервые это слово прозвучало в 1935 году от американского комментатора Уолтера Уинчелла. Он использовал этот термин по отношению к радиоведущему Мартину Блоку, который был диктором на радиостанции в Нью-Йорке. Мартин зачитывал выдержки из судебного процесса, за которым тогда следила вся страна. Во время затянувшегося перерыва между заседаниями Блок решил поставить какие-нибудь песни, но на радиостанции их не было. Забежав в ближайший магазин, он приобрёл пять пластинок и включал их друг за другом без пауз, сопровождая их своей речью, тем самым создавая впечатление прямой трансляции. Это изменило подход к радиовещанию и дало импульс новому ремеслу, которое актуально и сегодня.
 

100 часов творчества

Сейчас, конечно, редко увидишь человека, который в прямом эфире транслирует музыкальные композиции, за исключением авторских программ. Диджей в нынешнем понимании – человек, который создаёт свою музыку и трансформирует существующую. Насколько сложен этот процесс, можно ли на этом заработать и чем живут люди этой профессии, мы решили узнать напрямую у псковских повелителей музыки.

Начнём с создания и продвижения. Артём Фрешок, он же Temgri и 14Patt. Диджей, продюсер, основатель лейбла Zverobeat и организатор танцевальных мероприятий. В конце 2017 года он с единомышленниками организовал вечеринку под одноимённым с лейблом названием. В чём был посыл и почему Zverobeat – говорит следующее:

«Мы пытались донести до гостей агрессивность музыки, которая будет звучать. Много зверей живёт в лесу, а вокруг нашего города много лесов, поэтому такое название нам показалось уместным. Мы провели несколько мероприятий, вполне успешных. Были мероприятия и в минус. Позже мы объединились с другой командой – DCHPRTY (тоже псковские ребята), чтобы делать хорошие вечеринки, насколько это возможно в условиях Пскова».
 

Фото из альбома vk.com/zverobeat

Следует оговориться: сначала были вечеринки, а потом – лейбл. Для непосвящённого читателя скажем: лейбл звукозаписи – бренд, созданный компаниями, занимающимися производством, распространением и продвижением аудио- и иногда видеозаписей. Почему предпочли сделать свою площадку, а не присоединиться к уже существующим? Какие музыкальные направления продвигают и сколько на это уходит времени?

«Нужно было выпускать музыку, а попасть на лейблы очень сложно, в основном по знакомству, вот мы и сделали свой. Изначально взялись за музыкальное направление Bass House, но после решили, что пора выходить за рамки одного поджанра. Начали с того, что выпустили Drum and Bass релиз. На создание композиции может уйти от недели до месяца. Если в часах, то это, наверное, где-то от 30 до 100 часов непрерывной работы в программе», – говорит Артём.

Мы не могли не спросить и о заработке.

«В Пскове практически ни один диджей/продюсер не занимается только написанием или игрой музыки в клубе. Все мы имеет вторую, третью, четвёртую работы. Сейчас бум стриминговых сервисов, но чтобы оттуда капало что-то ощутимое, нужно быть звездой и иметь миллионы прослушиваний. За 4 500 прослушек одной песни во «ВКонтакте» мы получим 7 рублей. Не тысяч, просто рублей. Ещё можно писать музыку на продажу. За хороший трек и платят хорошо, но автор теряет права на него.

Для творческой работы серьёзное музыкальное оборудование необязательно, но очень пригодится, если оно есть. 100 % нужен хороший компьютер и наушники, всё остальное – по возможности. Можно писать музыку в наушниках от телефона, а можно построить себе студию за миллионы», – резюмировал собеседник.

Стоит признать, в городе, где чаще всего танцуют под «Зиверт» и поют в караоке «Батарейку», Артём выбрал не самый популярный жанр. Но это, скорее, плюс. Разнообразие в этом виде самовыражения только на руку. Ребята этим горят и знают, что у них есть свой слушатель.

 

Фото из альбома vk.com/zverobeat

Музыкальные инстинкты

Раз уж заговорили о коммерческой музыке, стоит обратиться к человеку, который познал дзен в этом направлении. Михаил Степанов. Он же Миша Infest. Его знают и любят. Он всегда желанный гость на любом мероприятии, его музыкальные сеты звучали везде, разве что «Шашлычный дворец» на соседней улице обошёл вниманием его талант. Как говорится, «в этой игре он давно». Работает и в клубах, и на свадьбах сыновей любых маминых подруг. Что он считает главным в работе диджея, с чего начинал и в чём разница работы в клубе и в ивенте – об этом Миша рассказал нам, а мы – вам.

«Когда мне было 12 лет, я был в летнем лагере, и на одну из дискотек к нам приезжал диджей из города. Он вытворял различные трюки на музыкальном центре, и меня это зацепило. Первую свою дискотеку я провёл в 2003 году, ещё в школе. Тогда мне очень нравилась музыка Prodigy, Scooter и им подобных. После я стал увлекаться другими направлениями и коллекционировать музыку. Сейчас у меня в коллекции около трёх терабайтов музыки разного формата. Свои треки были тоже, как говорится, «нужно попробовать всё», они потеряны на просторах интернета и личного архива. Сейчас на подобные вещи времени не остаётся.

Главное в работе диджея – чувствовать публику. Следить за реакцией на композиции и стараться держать желаемое направление. Также важно соблюдать темп: после часа динамичных треков люди устанут и уйдут с танцпола. Важно соблюдать формат заведения, в котором ты играешь: если тебя пригласили играть попсовую музыку, то её и нужно ставить вне зависимости от своего отношения к тому или иному музыкальному направлению. Есть другие площадки, где ты можешь играть то, что нравится тебе лично.

Диджей на свадьбе и диджей в клубе – это, конечно, две большие разницы. Мне порой хочется включить что-то драйвовое, показать что-то интересное гостям, но на свадьбе нужно следить за процессом и повышать общее настроение вечера. Танцы с ориентиром на возраст гостей и, так скажем, их «состояние».

К слову, первые «диджеи» в городе Пскове, начали появляться в 80-х годах. В то время вечеринки, или, правильнее сказать, вечер отдыха молодёжи, носили другой характер. Были ведущие, программа вечера, его тематика и звукорежиссёр, который давал музыкальное сопровождение. Сейчас всё иначе.
 

Фото из альбома https://vk.com/suninzenith

Четыре всадника рейвов

Псков – город небольшой, и вполне логично предполагать, что и мероприятия здесь соответствующего масштаба. Это не так. Есть громкие танцевальные события, которые получили признание не только у псковской публики, но и у признанных звёзд музыкального движения. Речь о двух мероприятиях: «Солнце в зените» и Midooza.

Это две разные вечеринки от одной команды единомышленников. Первая прогремела в апреле 2016 года, вторая – осенью того же года. С тех пор они проводились в нашем городе регулярно, пока не грянул COVID. О том, что лежит в основе этих мероприятий, о трудностях и успехах мы поговорили с организаторами этих событий – Дмитрием Хлебовым и Романом Жеравьевым.

Дмитрий: «Солнце в зените» – это благотворительный проект. 23 декабря 2015 года на 33-м году жизни от нас ушёл талантливый человек, верный друг Максим Завадовский, многим известный как Dj MaxLivin. «Солнце в зените» – так назывался один из дисков Максима, имевший большой успех у слушателей. Для него это словосочетание олицетворяло объединение качественной музыки, хорошей компании и отличного настроения. Именно такой посыл и вкладываем в каждое мероприятие. Мы единогласно решили сделать это событие благотворительным и направлять вырученные средства семье Максима. В 2017 году, к сожалению, из жизни ушёл ещё один наш друг – Андрей Алексеев (Dj Jordan), теперь помогаем и его родным».

Ребята стараются предоставить качественный сервис, хороший звук, свет и приглашают прославленных артистов. Выступая на благотворительном проекте, даже самые именитые диджеи делают большую скидку за своё появление и очень ценят подход команды организаторов, которые, к слову, работают бесплатно. Их много, но основных на данный момент всего четверо: Максим Ершов, Дмитрий Хлебов, Артём Фрешок и Роман Жеравьев. Они попали в нерв. Аналогов таких мероприятий в нашем городе пока нет. Людям не хватает масштабных рейвов и разнообразной танцевальной музыки. Анонс любого мероприятия от них большое событие для танцевальной публики.

  • Солнце в зените
    Фото: vk.com/suninzenith
  • Солнце в зените
    Фото: vk.com/suninzenith
  • Солнце в зените
    Фото: vk.com/suninzenith
  • Солнце в зените
    Фото: vk.com/suninzenith

Цифры успеха

«Солнце в зените» проходит раз в год, Midooza – чаще и является коммерческим проектом. Подробнее о нём нам поведал Роман: «Мы стараемся нести разнообразную, некоммерческую музыку в массы. Большое внимание уделяем каждой детали. Максим много всего делает для создания качественного светового оформления, мы привлекаем дополнительное звуковое оборудование. К примеру, чтобы озвучить открытую площадку, нужно 40-50 киловатт звука. Большой зал «Простории» – 30 киловатт. Мы делаем опросы, интересуемся у наших гостей, кого они хотят увидеть и что услышать. На основе этого приглашаем артистов, нам в этом помогают коллеги из Санкт-Петербурга, выбираем площадку и организуем мероприятие. Со многими есть взаимовыгодные отношения, но даже с учётом помощи и скидок на один танцевальный марафон может уйти от 350 до 500 тысяч рублей».

Эти парни всегда идут вперёд и прогрессируют. В планах есть выездные мероприятия в Новгороде. На время карантина они не оставляли своих слушателей, проводили прямые трансляции и выпускали миксы от резидентов и приглашённых артистов. Публика отвечает взаимностью: рекорд гостей на «Солнце в зените» – 1 200 человек, на Midooza – 1500.

  • MIDOOZA
    Фото: vk.com/midooza
  • MIDOOZA
    Фото: vk.com/midooza
  • MIDOOZA
    Фото: vk.com/midooza
  • MIDOOZA
    Фото: vk.com/midooza

За музыкальную индустрию в Пскове можно не бояться. Она в надёжных руках. Преданные делу, талантливые и инициативные люди придут на помощь и развеют скуку в сердцах псковичей. Нам остаётся об этом не забывать и ценить. Как только ковидный занавес рухнет, мы вновь ворвёмся в привычный танцевальный ритм. До встречи на танцполе!

Никита Черкашин
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Следует ли убирать за своими питомцами во время прогулки?
Проголосовать >>>

Молодёжный центр снова проведёт «В гостях у Масленицы»
10 марта 2021
Молодёжный центр снова проведёт «В гостях у Масленицы»
Жители Великолукского района теперь могут привиться от коронавируса в ФАПах
10 марта 2021
Жители Великолукского района теперь могут привиться от коронавируса в ФАПах
В Выборге открыли выставку «Псков и Выборг: центры торговли Северо-Запада России»
10 марта 2021
В Выборге открыли выставку «Псков и Выборг: центры торговли Северо-Запада России»
Спасшие человека полицейские получили дипломы «Народного признания» (ВИДЕО)
10 марта 2021
Спасшие человека полицейские получили дипломы «Народного признания» (ВИДЕО)
Госдума освобождает чиновников от «нечаянной» коррупции
10 марта 2021
Госдума освобождает чиновников от «нечаянной» коррупции
Актуальные вопросы региональной и федеральной повестки обсудили Михаил Ведерников и Елена Бибикова
10 марта 2021
Актуальные вопросы региональной и федеральной повестки обсудили Михаил Ведерников и Елена Бибикова
В Пскове простились с Валентином Курбатовым
10 марта 2021
В Пскове простились с Валентином Курбатовым
Международная площадка ПсковГУ – ПАИ-live с Натальей Ильиной и Тарасом Анталом
10 марта 2021
Международная площадка ПсковГУ – ПАИ-live с Натальей Ильиной и Тарасом Анталом

Идет загрузка...