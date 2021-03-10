Музыка громче, но пока закрыты. Организаторы танцевальных вечеринок рассказали о положении дел

21:14, 10 марта 2021, ПАИ

В суровое ковидное время не так много поводов для радости. Тем не менее отгремели новогодние праздники, День всех влюблённых, мы поздравили защитников Отечества и осыпали цветами прекрасных дам. Всё вроде бы хорошо, но не хватает шумных ночных вечеринок. Ограничительные меры не позволяют, как прежде, ворваться в любимое заведение и окунуться в танцевальное безумие. Осиротел «Инстаграм» псковских тусовщиков, а диджеи повесили свои наушники на гвоздь и тоскуют по возможности порадовать людей своим плейлистом. У последних, кстати, вчера был профессиональный праздник – Всемирный день диджея. Это хороший повод поговорить на тему танцевальной индустрии Пскова и пообщаться с видными деятелями этого ремесла.



Новое слово

Краткий исторический экскурс. Всемирный день диджея отмечается ежегодно 9 марта. Его учредило ЮНЕСКО в 2002 году. Праздник не носит официальный характер. Проводится от имени Международной клубной индустрии. В течение недели на разных площадках проводятся концерты, а 9-го числа – кульминация марафона. Пандемия, конечно, нарушила устоявшийся план, но тем не менее все вырученные деньги за онлайн- или офлайн-выступления идут на благотворительность.

Dj – это абревиатура словосочетания disc jockey. Впервые это слово прозвучало в 1935 году от американского комментатора Уолтера Уинчелла. Он использовал этот термин по отношению к радиоведущему Мартину Блоку, который был диктором на радиостанции в Нью-Йорке. Мартин зачитывал выдержки из судебного процесса, за которым тогда следила вся страна. Во время затянувшегося перерыва между заседаниями Блок решил поставить какие-нибудь песни, но на радиостанции их не было. Забежав в ближайший магазин, он приобрёл пять пластинок и включал их друг за другом без пауз, сопровождая их своей речью, тем самым создавая впечатление прямой трансляции. Это изменило подход к радиовещанию и дало импульс новому ремеслу, которое актуально и сегодня.



100 часов творчества

Сейчас, конечно, редко увидишь человека, который в прямом эфире транслирует музыкальные композиции, за исключением авторских программ. Диджей в нынешнем понимании – человек, который создаёт свою музыку и трансформирует существующую. Насколько сложен этот процесс, можно ли на этом заработать и чем живут люди этой профессии, мы решили узнать напрямую у псковских повелителей музыки.

Начнём с создания и продвижения. Артём Фрешок, он же Temgri и 14Patt. Диджей, продюсер, основатель лейбла Zverobeat и организатор танцевальных мероприятий. В конце 2017 года он с единомышленниками организовал вечеринку под одноимённым с лейблом названием. В чём был посыл и почему Zverobeat – говорит следующее:

«Мы пытались донести до гостей агрессивность музыки, которая будет звучать. Много зверей живёт в лесу, а вокруг нашего города много лесов, поэтому такое название нам показалось уместным. Мы провели несколько мероприятий, вполне успешных. Были мероприятия и в минус. Позже мы объединились с другой командой – DCHPRTY (тоже псковские ребята), чтобы делать хорошие вечеринки, насколько это возможно в условиях Пскова».



Следует оговориться: сначала были вечеринки, а потом – лейбл. Для непосвящённого читателя скажем: лейбл звукозаписи – бренд, созданный компаниями, занимающимися производством, распространением и продвижением аудио- и иногда видеозаписей. Почему предпочли сделать свою площадку, а не присоединиться к уже существующим? Какие музыкальные направления продвигают и сколько на это уходит времени?

«Нужно было выпускать музыку, а попасть на лейблы очень сложно, в основном по знакомству, вот мы и сделали свой. Изначально взялись за музыкальное направление Bass House, но после решили, что пора выходить за рамки одного поджанра. Начали с того, что выпустили Drum and Bass релиз. На создание композиции может уйти от недели до месяца. Если в часах, то это, наверное, где-то от 30 до 100 часов непрерывной работы в программе», – говорит Артём.

Мы не могли не спросить и о заработке.

«В Пскове практически ни один диджей/продюсер не занимается только написанием или игрой музыки в клубе. Все мы имеет вторую, третью, четвёртую работы. Сейчас бум стриминговых сервисов, но чтобы оттуда капало что-то ощутимое, нужно быть звездой и иметь миллионы прослушиваний. За 4 500 прослушек одной песни во «ВКонтакте» мы получим 7 рублей. Не тысяч, просто рублей. Ещё можно писать музыку на продажу. За хороший трек и платят хорошо, но автор теряет права на него.

Для творческой работы серьёзное музыкальное оборудование необязательно, но очень пригодится, если оно есть. 100 % нужен хороший компьютер и наушники, всё остальное – по возможности. Можно писать музыку в наушниках от телефона, а можно построить себе студию за миллионы», – резюмировал собеседник.

Стоит признать, в городе, где чаще всего танцуют под «Зиверт» и поют в караоке «Батарейку», Артём выбрал не самый популярный жанр. Но это, скорее, плюс. Разнообразие в этом виде самовыражения только на руку. Ребята этим горят и знают, что у них есть свой слушатель.

Музыкальные инстинкты

Раз уж заговорили о коммерческой музыке, стоит обратиться к человеку, который познал дзен в этом направлении. Михаил Степанов. Он же Миша Infest. Его знают и любят. Он всегда желанный гость на любом мероприятии, его музыкальные сеты звучали везде, разве что «Шашлычный дворец» на соседней улице обошёл вниманием его талант. Как говорится, «в этой игре он давно». Работает и в клубах, и на свадьбах сыновей любых маминых подруг. Что он считает главным в работе диджея, с чего начинал и в чём разница работы в клубе и в ивенте – об этом Миша рассказал нам, а мы – вам.

«Когда мне было 12 лет, я был в летнем лагере, и на одну из дискотек к нам приезжал диджей из города. Он вытворял различные трюки на музыкальном центре, и меня это зацепило. Первую свою дискотеку я провёл в 2003 году, ещё в школе. Тогда мне очень нравилась музыка Prodigy, Scooter и им подобных. После я стал увлекаться другими направлениями и коллекционировать музыку. Сейчас у меня в коллекции около трёх терабайтов музыки разного формата. Свои треки были тоже, как говорится, «нужно попробовать всё», они потеряны на просторах интернета и личного архива. Сейчас на подобные вещи времени не остаётся.

Главное в работе диджея – чувствовать публику. Следить за реакцией на композиции и стараться держать желаемое направление. Также важно соблюдать темп: после часа динамичных треков люди устанут и уйдут с танцпола. Важно соблюдать формат заведения, в котором ты играешь: если тебя пригласили играть попсовую музыку, то её и нужно ставить вне зависимости от своего отношения к тому или иному музыкальному направлению. Есть другие площадки, где ты можешь играть то, что нравится тебе лично.

Диджей на свадьбе и диджей в клубе – это, конечно, две большие разницы. Мне порой хочется включить что-то драйвовое, показать что-то интересное гостям, но на свадьбе нужно следить за процессом и повышать общее настроение вечера. Танцы с ориентиром на возраст гостей и, так скажем, их «состояние».

К слову, первые «диджеи» в городе Пскове, начали появляться в 80-х годах. В то время вечеринки, или, правильнее сказать, вечер отдыха молодёжи, носили другой характер. Были ведущие, программа вечера, его тематика и звукорежиссёр, который давал музыкальное сопровождение. Сейчас всё иначе.



Четыре всадника рейвов

Псков – город небольшой, и вполне логично предполагать, что и мероприятия здесь соответствующего масштаба. Это не так. Есть громкие танцевальные события, которые получили признание не только у псковской публики, но и у признанных звёзд музыкального движения. Речь о двух мероприятиях: «Солнце в зените» и Midooza.

Это две разные вечеринки от одной команды единомышленников. Первая прогремела в апреле 2016 года, вторая – осенью того же года. С тех пор они проводились в нашем городе регулярно, пока не грянул COVID. О том, что лежит в основе этих мероприятий, о трудностях и успехах мы поговорили с организаторами этих событий – Дмитрием Хлебовым и Романом Жеравьевым.

Дмитрий: «Солнце в зените» – это благотворительный проект. 23 декабря 2015 года на 33-м году жизни от нас ушёл талантливый человек, верный друг Максим Завадовский, многим известный как Dj MaxLivin. «Солнце в зените» – так назывался один из дисков Максима, имевший большой успех у слушателей. Для него это словосочетание олицетворяло объединение качественной музыки, хорошей компании и отличного настроения. Именно такой посыл и вкладываем в каждое мероприятие. Мы единогласно решили сделать это событие благотворительным и направлять вырученные средства семье Максима. В 2017 году, к сожалению, из жизни ушёл ещё один наш друг – Андрей Алексеев (Dj Jordan), теперь помогаем и его родным».

Ребята стараются предоставить качественный сервис, хороший звук, свет и приглашают прославленных артистов. Выступая на благотворительном проекте, даже самые именитые диджеи делают большую скидку за своё появление и очень ценят подход команды организаторов, которые, к слову, работают бесплатно. Их много, но основных на данный момент всего четверо: Максим Ершов, Дмитрий Хлебов, Артём Фрешок и Роман Жеравьев. Они попали в нерв. Аналогов таких мероприятий в нашем городе пока нет. Людям не хватает масштабных рейвов и разнообразной танцевальной музыки. Анонс любого мероприятия от них большое событие для танцевальной публики.

Цифры успеха

«Солнце в зените» проходит раз в год, Midooza – чаще и является коммерческим проектом. Подробнее о нём нам поведал Роман: «Мы стараемся нести разнообразную, некоммерческую музыку в массы. Большое внимание уделяем каждой детали. Максим много всего делает для создания качественного светового оформления, мы привлекаем дополнительное звуковое оборудование. К примеру, чтобы озвучить открытую площадку, нужно 40-50 киловатт звука. Большой зал «Простории» – 30 киловатт. Мы делаем опросы, интересуемся у наших гостей, кого они хотят увидеть и что услышать. На основе этого приглашаем артистов, нам в этом помогают коллеги из Санкт-Петербурга, выбираем площадку и организуем мероприятие. Со многими есть взаимовыгодные отношения, но даже с учётом помощи и скидок на один танцевальный марафон может уйти от 350 до 500 тысяч рублей».

Эти парни всегда идут вперёд и прогрессируют. В планах есть выездные мероприятия в Новгороде. На время карантина они не оставляли своих слушателей, проводили прямые трансляции и выпускали миксы от резидентов и приглашённых артистов. Публика отвечает взаимностью: рекорд гостей на «Солнце в зените» – 1 200 человек, на Midooza – 1500.

За музыкальную индустрию в Пскове можно не бояться. Она в надёжных руках. Преданные делу, талантливые и инициативные люди придут на помощь и развеют скуку в сердцах псковичей. Нам остаётся об этом не забывать и ценить. Как только ковидный занавес рухнет, мы вновь ворвёмся в привычный танцевальный ритм. До встречи на танцполе!