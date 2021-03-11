0
08:29
Ещё 75 жителей Псковской области заразились COVID-19
01:17
Как Роскомнадзор попал мимо «Твиттера» и про преодоление скорости света – в «Хорошем дайджесте»
22:46
Псков и Узбекистан обсудили сотрудничество
22:40
Кто должен петь в Европе. Псковичи дали ответ
21:45
Молодёжный центр снова проведёт «В гостях у Масленицы»
21:33
Об ответственности застройщика и управляющей компании и альтернативе управляйкам – в интервью с руководителем «Псковжилстроя»
21:14
Музыка громче, но пока закрыты. Организаторы танцевальных вечеринок рассказали о положении дел
Еще новости
Общество

Порфирий Поздний наступил по народному календарю

11 марта православная церковь отмечает память святителя Порфирия, архиепископа Газского, жившего в V веке, сообщает calend.ru.

На Порфирия люди говорили: «Ранняя весна ничего не стоит, а поздняя — обманет». Несмотря на приближение тепла, крестьяне боялись приниматься за полевые работы, ведь опасность заморозков была еще велика. А если вдруг ударит холод — все посевы погибнут.

О погоде судили по поведению птиц. Считалось, что если перелетные птицы уже вернулись домой, можно ждать хорошего урожая хлеба. Наблюдали также за тем, как пернатые строят гнезда: если они располагают свои будущие жилища на солнечной стороне домов и деревьев, лето будет холодным; и наоборот — если птицы не боятся селиться с северной стороны, значит, и люди могут рассчитывать на погожие дни.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Следует ли убирать за своими питомцами во время прогулки?
Проголосовать >>>

Ещё 75 жителей Псковской области заразились COVID-19
11 марта 2021
Ещё 75 жителей Псковской области заразились COVID-19
Как Роскомнадзор попал мимо «Твиттера» и про преодоление скорости света – в «Хорошем дайджесте»
11 марта 2021
Как Роскомнадзор попал мимо «Твиттера» и про преодоление скорости света – в «Хорошем дайджесте»
Псков и Узбекистан обсудили сотрудничество
10 марта 2021
Псков и Узбекистан обсудили сотрудничество
Кто должен петь в Европе. Псковичи дали ответ
10 марта 2021
Кто должен петь в Европе. Псковичи дали ответ
Молодёжный центр снова проведёт «В гостях у Масленицы»
10 марта 2021
Молодёжный центр снова проведёт «В гостях у Масленицы»
Жители Великолукского района теперь могут привиться от коронавируса в ФАПах
10 марта 2021
Жители Великолукского района теперь могут привиться от коронавируса в ФАПах
В Выборге открыли выставку «Псков и Выборг: центры торговли Северо-Запада России»
10 марта 2021
В Выборге открыли выставку «Псков и Выборг: центры торговли Северо-Запада России»
Спасшие человека полицейские получили дипломы «Народного признания» (ВИДЕО)
10 марта 2021
Спасшие человека полицейские получили дипломы «Народного признания» (ВИДЕО)

Идет загрузка...