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Политика

Роскомнадзор заявил о замедлении работы Twitter на территории России

Речь о полной блокировке пока не идёт, но она возможна. Фото Фото: Jakub Porzycki / NurPhoto via Getty Images

Роскомнадзор уведомил Twitter о возможной полной блокировке до тех пор, пока не будет удален запрещенный к распространению российским законодательством контент. Сегодня ведомство направило соцсети уведомление.Об этом узнали «Известия».

Как уточнили в Роскомнадзоре, в адрес администрации сервиса направлено письмо, что с целью защиты россиян от нежелательной информации с 10 марта Роскомнадзор принял меры по первичному замедлению скорости работы сервиса.

«В письме также содержалась информация о том, что в случае продолжения игнорирования интернет-сервисом законных требований по удалению запрещенной информации доступ к нему может быть ограничен полностью до тех пор, пока такая запрещенная информация не будет удалена», — отметили в ведомстве.

Задачи полной блокировки Twitter пока не стоит, но она возможна, подчеркнули в Роскомнадзоре. По его данным, ответа на письмо пока не получено.

Роскомнадзор с 10 марта решил замедлить скорость работы Twitter на территории РФ на 100% мобильных и на 50% стационарных устройств.

Решение принято в связи с тем, что сервис в период с 2017 года и по настоящее время не удаляет контент, который склоняет несовершеннолетних к суициду, содержит детскую порнографию и информацию об использовании наркотиков.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российские власти не стремятся блокировать интернет-ресурсы, однако будут принимать меры, чтобы вынудить площадки выполнять законодательство РФ.

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