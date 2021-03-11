Книжная выставка пройдёт в Дни пушкинской поэзии и русской культуры в Пскове

13:01, 11 марта 2021, ПАИ

В Пскове в Дни пушкинской поэзии и русской культуры пройдёт книжная выставка. Об этом заявила директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова в эфире проекта ПАИ-live 11 марта.

По словам Барышниковой, очень важно, чтобы на мероприятие в Псков приезжали интересные книжные издательства, которые раньше всегда принимали участие в Пушкинском празднике поэзии. Она добавила, что случалось так, что в эти же даты в Москве открывалась крупная книжная ярмарка, все издательства в итоге перебирались туда.

«И в этом году мы постараемся дать им такие условия и заинтересовать со своей стороны, чтобы, выбирая между двумя ярмарками, люди приехали сюда», – сказала Барышникова.

Она отметила, что красной нитью на выставке идёт творчество Александра Пушкина, но теперь есть ещё и русская культура, и поэтому на выставке представят разноплановые книги, разных жанров. «Мы со своей стороны постараемся отобрать лучших из лучших и познакомить псковичей с ними», – подчеркнула гостья эфира.