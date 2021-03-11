«Псковконцерт» выиграл грант Минкульта России
«Псковконцерт» выиграл грант Минкульта России. Об этом сообщила директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова в эфире проекта ПАИ-live 11 марта.
«Да, у нас радостная новость – мы выиграли грант Министерства культуры по линии «Псковконцерта». Мы будем реализовывать этот грант в июне – 12 и 13 июня на горе Соколиха пройдут два концерта, посвящённые этой юбилейной дате [800-летие Александра Невского. – ПАИ]. Это будет такой опен-эйр в наших лучших традициях. Это будет необычно, достаточно сложная площадка, но я надеюсь, что мы справимся со всеми сложностями и это будет здорово», – сказала Елизавета Барышникова.
О «начинке» концертов станет известно позже, добавила директор Псковской областной филармонии.