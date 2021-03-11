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Культура

Псковский театр драмы внес изменения в мартовскую афишу

В мартовском репертуаре Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина произошли изменения. Корректировки коснулись спектаклей «Ионыч», «И смех, и грех», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театра.

В частности, спектакль «Ионыч» 16 марта заменяется на «Пиковую даму». Купленные билеты будут действительны. Зрители, желающие вернуть билеты, могут сделать это по месту покупки.

Спектакль «Ионыч» 18 марта отменяется, деньги за билеты подлежат возврату. Билеты необходимо сдать в кассу театра. Билеты, приобретенные в интернете, автоматически аннулируются, деньги вернутся на счет.

В связи со срочным вводом народного артиста России Владимира Свекольникова в спектакль «Село Степанчиково и его обитатели» 20 марта отменяется спектакль «И смех, и грех». Деньги за билеты будут также возвращены.

Актуальная афиша на март опубликована на официальном сайте театра.

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