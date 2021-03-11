Михаил Ведерников и Марина Гаращенко обсудили модернизацию первичного звена здравоохранения

18:52, 11 марта 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 11 марта, провел рабочую встречу с председателем регионального Комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко. Об этом сообщает областная администрация. На встрече обсудили реализацию региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Михаил Ведерников детально проанализировал с Мариной Гаращенко мероприятия, запланированные на текущий год. Так, председатель Комитета проинформировала, что в 2021 году в ряде муниципалитетов планируется возвести 23 модульных Фапа. На эти цели в общей сложности будет направлено 145 млн рублей.

В 2021 году запланировано обеспечение медицинских организаций 93 специализированными автотранспортными средствами, из которых 20 ед. поставлены в Псковскую область досрочно в декабре 2020 г. и уже находятся в эксплуатации. Оставшиеся 73 автомашины будут приобретены во II квартале этого года.

Капитальный ремонт запланирован в 30 медицинских учреждениях, оказывающих населению амбулаторную и стационарную медицинскую помощь. Для этого в рамках региональной программы будет выделено 165 млн рублей. Еще 129 млн рублей направят на приобретение современного медицинского оборудования.



Михаил Ведерников напомнил о том, насколько актуальна данная программа для региона, так как многие медицинские организации на местах остро нуждаются в модернизации. Глава региона особое внимание обратил на необходимость внимательно отнестись к подготовке проектно-сметной документации, а также своевременно организовать и провести конкурсные процедуры. Марине Гаращенко он поручил взять на личный контроль реализацию всего комплекса мероприятий в муниципальных учреждениях здравоохранения и выразил готовность лично подключиться к наиболее сложным вопросам.



Напомним, что программа модернизации первичного звена здравоохранения Псковской области утверждена в декабре 2020 года. Для Псковской области установлен максимальный размер федерального софинансирования — 97,7%. финансирование региональной программы составит 2,8 млрд рублей. На плановый трехлетний бюджетный период выделено 1,49 млрд рублей, на 2021 год — более 495 млн рублей.



