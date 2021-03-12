Бездомный в Пскове ударил ножом собутыльника, ему грозит 10 лет тюрьмы

09:48, 12 марта 2021, ПАИ

В Пскове бездомный ударил на улице ножом собутыльника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Пскова.

Инцидент произошел 30 августа прошлого года. С 21:00 до 21:40 мужчины находились на улице Белинского и распивали спиртное. Пскович хотел отобрать у бездомного бутылку с алкоголем, ударил его два раза по лицу, а тот выхватил нож и ударил собутыльника в область печени.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на 10 лет с ограничением свободы на два года.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд.