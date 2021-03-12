Более 262 млн получила Псковская область на реализацию нацпроекта «Культура» за три года
За три года Псковская область получила 262 млн рублей на реализацию нацпроекта «Культура». Об этом заявила председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева в эфире проекта ПАИ-live 12 марта.
По ее словам, на начало нацпроекта в 2019 году регион получил 43 миллиона благодаря «активной позиции всей сферы культуры». «Мы активно, даже я сказала бы, агрессивно участвуем во всех конкурсах, мы пишем проекты, с тем чтобы отстаивать их на федеральном уровне, отстаиваем их», - сказала она, добавив, что в 2020 году Псковская область уже получила более 86 миллионов федеральных средств, в 2021-м – 133 млн.
«Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто причастен к этой работе, потому что это действительно очень серьезная профессиональная работа, которая требует, как я уже говорила, и доказательной базы, и грамотных сметных расчетов, и понимания того, как мы успеем реализовать этот проект в рамках финансового года, и, конечно же, понимания, что мы в результате реализуем этот проект качественно и максимально эффективно», - добавила Малышева.