Более 262 млн получила Псковская область на реализацию нацпроекта «Культура» за три года

11:12, 12 марта 2021, ПАИ

За три года Псковская область получила 262 млн рублей на реализацию нацпроекта «Культура». Об этом заявила председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева в эфире проекта ПАИ-live 12 марта.

По ее словам, на начало нацпроекта в 2019 году регион получил 43 миллиона благодаря «активной позиции всей сферы культуры». «Мы активно, даже я сказала бы, агрессивно участвуем во всех конкурсах, мы пишем проекты, с тем чтобы отстаивать их на федеральном уровне, отстаиваем их», - сказала она, добавив, что в 2020 году Псковская область уже получила более 86 миллионов федеральных средств, в 2021-м – 133 млн.

«Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто причастен к этой работе, потому что это действительно очень серьезная профессиональная работа, которая требует, как я уже говорила, и доказательной базы, и грамотных сметных расчетов, и понимания того, как мы успеем реализовать этот проект в рамках финансового года, и, конечно же, понимания, что мы в результате реализуем этот проект качественно и максимально эффективно», - добавила Малышева.