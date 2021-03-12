Культурная работа – ПАИ-live с Жанной Малышевой

11:00, 12 марта 2021, ПАИ

Председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева стала гостьей ПАИ-live 12 марта.

2020 год оказался непростым для сферы культуры области. Вызов, брошенный пандемией, заставил перейти «в онлайн», однако помог найти учреждениям новые формы работы, повысить уровень интернет-ресурсов и переосмыслить уровень качества создаваемого ими видео и аудиоконтента. Несмотря на значительное снижение уровня собственных доходов учреждений культуры из-за COVID-19, государственные дотации позволили сохранить все гарантированные государством выплаты и реализовать ряд крупных проектов по реконструкции объектов культуры, организации модельных библиотек, обеспечению районов передвижными автоклубами.

Об этом и о других событиях в сфере культуры Псковской области в эфире ПАИ-live рассказывает Жанна Малышева.