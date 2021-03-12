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Общество

Подозрительно бедным семьям ограничат выплаты на детей

Министерство труда предложило ограничить в России семьям с формально низкими доходами, но существенным семейным имуществом выплаты на детей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Такой шаг позволит оказывать более адресную помощь малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет. Для получения выплат «белые» доходы на семью должны быть ниже установленных в регионе критериев бедности. Однако это приводило к тому, что помощь могли получать и семьи с неформальными доходами.

Минтруд предложил «нестандартную» для социальной политики страны меру — наличие существенного имущества у семьи с формально низкими доходами будет препятствовать получению «детских» денег. Бедной не может считаться семья, имеющая одновременно несколько домов площадью более 40 квадратных метров на человека. При этом у нее в собственности может быть квартира, дом, дача, участок, гараж, мотоцикл, автомобиль и сбережения на сумму 200 тысяч рублей.

Как поясняется, пособие не будут выплачивать и семьям с заведомо высоким уровнем потребления. Кроме того, в России могут ввести правило «нулевого дохода», пишет издание. Власти планируют ограничить помощь семьям без легальных доходов — зарплат, гонораров, пенсий, стипендий и выплат по договорам.

Министерство настаивает на том, чтобы семья с принципиально неработающими людьми не могла обратиться за поддержкой. Федеральные власти признают за ними это право, но не видят возможности обеспечить их помощью. При этом право не работать признается из-за долгого лечения, ухода за ребенком в возрасте до трех лет или за несколькими детьми, военной службы или отбывания наказания. Эти люди могут обратиться за выплатами.

Ранее Владимир Путин подписал указ о ранжировании выплат на детей в возрасте от трех до семи лет — она будет зависеть от среднедушевого дохода семьи. Помощь может составить 50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума ребенка по региону. Размер суммы будут пересчитывать ежегодно, исходя из изменения размера прожиточного минимума на детей.
 

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