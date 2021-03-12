Пьяный тракторист в Псковской области попытался подкупить инспектора ГИБДД
Пьяный тракторист в Псковской области попытался подкупить инспектора ГИБДД, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
В отношении 38-летнего тракториста возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество).
6 марта подозреваемого на трассе Санкт-Петербург - Невель в деревне Стремутка Псковского района остановил начальник отделения ГИБДД. Выяснилось, что водитель находится за рулем не зарегистрированного в установленном порядке трактора МТЗ-80. Нетрезвый пскович попытался подкупить полицейского, предложив ему 10 тысяч рублей. Инспектор принять деньги отказался и доложил о происшествии своему руководству.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.