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Пьяный тракторист в Псковской области попытался подкупить инспектора ГИБДД

Пьяный тракторист в Псковской области попытался подкупить инспектора ГИБДД, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

В отношении 38-летнего тракториста возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество).

6 марта подозреваемого на трассе Санкт-Петербург - Невель в деревне Стремутка Псковского района остановил начальник отделения ГИБДД. Выяснилось, что водитель находится за рулем не зарегистрированного в установленном порядке трактора МТЗ-80. Нетрезвый пскович попытался подкупить полицейского, предложив ему 10 тысяч рублей. Инспектор принять деньги отказался и доложил о происшествии своему руководству.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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