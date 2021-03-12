Дом культуры в посёлке Смуравьево-2 Гдовского района планируют открыть в конце года

12:44, 12 марта 2021, ПАИ

В конце года в Гдовском районе в посёлке Смуравьево-2 планируют открыть Дом культуры. Об этом заявила председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева в эфире проекта ПАИ-live 12 марта.

По ее словам, вопрос по созданию и открытию Дома культуры в поселке Смуравьево-2 стоял в комитете на протяжении долгих лет. На даный объект в этом году выделили около 20 миллионов рублей федеральных средств.

«Также удалось привлечь денежные средства на ремонт Дома культуры в Стругах Красных. Две детские школы искусств – это Невельская детская школа искусств, порядка 23 миллионов удалось привлечь на капитальный ремонт этого здания, и музыкальная школа в Усвятах», - сказала Малышева.

Она подчеркнула, что эти четыре строительных объекта находятся на особом контроле, поскольку комитет обязан реализовать эти мероприятия до конца года.