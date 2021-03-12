Вера Емельянова поставила удовлетворительную оценку вакцинации в Псковской области

15:16, 12 марта 2021, ПАИ

Вакцинации от коронавируса в Псковской области первый заместитель губернатора Вера Емельянова поставила удовлетворительную оценку. Об этом она сообщила в эфире проекта ПАИ-live 12 марта.

«Если говорить в целом о том, как происходит вакцинация сегодня в Псковской области, то мы оценим её как удовлетворительную», – отметила Вера Емельянова.

Она также сообщила, что темпы вакцинации от коронавируса в регионе выше среднероссийского показателя.

Отметим, что в Псковской области двумя компонентами прививки от COVID-19 вакцинировались более 12 тысяч человек.