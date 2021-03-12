В 15 лечебных учреждениях Псковской области сделают ремонт в 2021 году

15:44, 12 марта 2021, ПАИ

В 2021 году в Псковской области сделают ремонт в 15 лечебных учреждениях. Об этом рассказала первый заместитель губернатора Вера Емельянова в эфире проекта ПАИ-live 12 марта.

В этом году в регионе стартовала модернизация первичной медицинской помощи.

«Несколько направлений по этой программе будет реализовано, и прежде всего это мероприятия по капитальному ремонту поликлинических наших помещений», – отметила Вера Емельянова.

Также планируется создание амбулаторий там, где их нет, либо проведение капремонта.

«Мы сейчас проводим активную работу, чтобы вовремя закончить, качественно провести эти ремонты и сделать все возможное, чтобы люди с удовольствием приходили в поликлинику, чтобы она была бережливой по своему содержанию работы, чтобы она была тем местом, где люди будут получать удовольствие и качественную медицинскую помощь», – отметила первый вице-губернатор.