Вера Емельянова: Поликлинику в Пустошке не ликвидируют

16:29, 12 марта 2021, ПАИ

Поликлинику в Пустошке ликвидировать не будут. Об этом заявила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в эфире проекта ПАИ-live 12 марта.

«В Пустошке есть больница, поликлиника, которая нуждается в незамедлительном капитальном ремонте», – отметила Вера Емельянова, добавив, что она практически находится в аварийном состоянии.

Первоначально, как пояснила Вера Емельянова, администрация медицинской организации предполагала создание новой современной амбулатории, создание дополнительного имущества и здания, которое позволило бы там создать современную медицинскую организацию первичной помощи, рядом с основным стационаром.

«Учитывая пожелания властей и населения, мы сегодня рассматривает возможность проведения там капитальных работ вместо создания новой лаборатории, новой поликлиники», – подчеркнула Емельянова, добавив, что вопрос требует согласование с Министерством здравоохранения России.