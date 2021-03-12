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Общество

Вера Емельянова: Поликлинику в Пустошке не ликвидируют

Поликлинику в Пустошке ликвидировать не будут. Об этом заявила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в эфире проекта ПАИ-live 12 марта.

«В Пустошке есть больница, поликлиника, которая нуждается в незамедлительном капитальном ремонте», – отметила Вера Емельянова, добавив, что она практически находится в аварийном состоянии.

Первоначально, как пояснила Вера Емельянова, администрация медицинской организации предполагала создание новой современной амбулатории, создание дополнительного имущества и здания, которое позволило бы там создать современную медицинскую организацию первичной помощи, рядом с основным стационаром.

«Учитывая пожелания властей и населения, мы сегодня рассматривает возможность проведения там капитальных работ вместо создания новой лаборатории, новой поликлиники», – подчеркнула Емельянова, добавив, что вопрос требует согласование с Министерством здравоохранения России.

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