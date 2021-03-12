О вакцинации, районных поликлиниках и подготовке к 9 Мая – ПАИ-live c Верой Емельяновой
Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова стала гостьей эфира ПАИ-live в пятницу, 12 марта.
Главными темами разговора стали ход вакцинации от коронавируса в Псковской области, модернизация первичного звена здравоохранения, приобретение новой медтехники, судьба районных поликлиник, строительство Социального городка, а также подготовка к 9 Мая.
Трансляция ведётся на сайте Псковского агентства информации и на YouTube-канале ПАИ.