В комитете по здравоохранению Псковской области изменилась структура

18:46, 12 марта 2021, ПАИ

В комитете по здравоохранению Псковской области изменилась структура, в связи с чем появилось несколько вакансий. Об этом в эфире четвёртого выпуска видеопроекта ПАИ «Псковский телеграм» в пятницу, 12 марта, рассказал советник губернатора Псковской области Антон Сергеев.

Штатная численность комитета по здравоохранению не изменилась, так же как и осталось прежним число заместителей руководителя ведомства, отметил Антон Сергеев. Реорганизация была проведена для приведения структуры комитета в соответствие с новыми целями и задачами, в частности с работой по модернизации системы здравоохранения региона.

В результате реорганизации в комитете освободилось несколько должностей, на которые теперь проходит конкурс.