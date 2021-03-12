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Общество

Новый автобусный маршрут появится в Пскове

Новый автобусный маршрут появится в Пскове. Такое решение принято на заседании Общественного совета при комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области 12 марта, сообщили Псковскому агентству информации в профильном комитете.

Члены совета одобрили новый автобусный маршрут «Улица Инженерная – ж/д Вокзал» с курсированием по улице Кузнецкой и Октябрьскому проспекту. Он позволит жителям Запсковья добраться до центра города, железнодорожного вокзала и автовокзала, а также к взрослым поликлиникам № 3 и № 1 и детской поликлинике № 1.

В ближайшее время пройдёт конкурс по определению перевозчика для нового автобусного маршрута.

Отметим, что также на заседании члены совета приняли решение изменить маршруты трёх автобусов в Пскове.

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