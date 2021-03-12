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Общество

Маршруты трёх автобусов изменятся в Пскове

Маршруты трёх автобусов изменятся в Пскове. Такое решение принято на заседании Общественного совета при комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области 12 марта, сообщили Псковскому агентству информации в профильном комитете.

Члены совета единогласно проголосовали за реорганизацию маршрута № 30 «Улица Рокоссовского – улица Юности» в части заезда на улицу Коммунальную. С такой просьбой в комитет и общественные организации неоднократно обращались жители Запсковья. Изменение маршрута позволит им без пересадок добираться до медицинских объектов: городской поликлиники № 2 и больницы, детской областной больницы, перинатального центра.

Поддержали участники заседания и изменение маршрута № 22 «Политехнический колледж – Архив». Автобус будет заезжать на улицу Юности, что обеспечит жителей микрорайона дополнительным беспересадочным сообщением с Рижским проспектом. Изменение схемы движения также компенсирует отсутствие на Рижском проспекте автобуса № 30.

Маршрут № 5 «Вокзал – Архив» решено продлить и сделать оборотным. Автобус будет заезжать на улицу Юности, а также на улицу 128-й Стрелковой дивизии и в онкоцентр. Изменение рейса обеспечит жителей трёх крупных микрорайонов города – Запсковье, ближнее Завеличье и район железнодорожного вокзала – прямым автобусным сообщением. Появится более удобная возможность посещения областной больницы и онкологического диспансера и альтернативный автобусный маршрут.

В ближайшее время состоится конкурс на определение перевозчика на маршруте № 5 «Вокзал – Архив».

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