Раненую лису с капканом на лапе спасли в аэропорту Сургута

09:00, 13 марта 2021, ПАИ

В аэропорту Сургута спасли раненую лису с капканом на лапе. Животное освободили и отправили к ветеринарному врачу, пишет РИА Новости.

Дикое животное заметили при патрулировании привокзальной площади. Лиса бегала по парковке аэропорта, поджимая переднюю лапу. Специалист-кинолог аэропорта поймал раненого зверя, а сотрудники воздушной гавани освободили лису от капкана и доставили в ветклинику.

Ветеринар отметил, что лисе нет и года. В настоящее время животное находится на лечении у частного специалиста, поскольку в Сургуте нет центра реабилитации диких животных, а спустя несколько дней будет отпущено в лес на волю.