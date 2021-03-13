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Общество

97 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

В Псковской области выявили 97 новых случаев заражения коронавирусом, пишет официальный Telegram-канал Псковской области.

С начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 33097 человек, выздоровело 22082 (+109 за сутки). За последние сутки скончались ещё три пациента с коронавирусом.

Псков – 11927, Великие Луки – 5780, Бежаницкий район – 312, Великолукский район – 753, Гдовский район – 454, Дедовичский район – 653, Дновский район – 295, Красногородский район – 193, Куньинский район – 313, Локнянский район – 225, Невельский район – 1310, Новоржевский район – 296, Новосокольнический район – 858, Опочецкий район – 870, Островский район – 1684, Палкинский район – 356, Печорский район – 625, Плюсский район – 494, Порховский район –  1077, Псковский район – 2761, Пустошкинский район – 291, Пушкиногорский район – 289, Пыталовский район – 260, Себежский район – 513, Струго-Красненский район – 327, Усвятский район – 138, иногородние (с 30.12.2020) – 43.

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